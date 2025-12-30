El ilusionista Mag Lari prorroga funciones hasta el 8 de febrero en el teatro Maquina de Madrid

Archivo - Mag Lari durante su espectáculo. - REMITIDA COMUNICACIÓN MAG LARI - Archivo

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ilusionista Mag Lari prorrogará funciones de su espectáculo 'Strafalari' en el teatro Marquina de Madrid hasta el 8 de febrero, ante la demanda de entradas.

Premio Nacional de Magia, Mag Lari cuenta con más de 30 años de trayectoria, durante los cuales ha ofrecido más de 3.500 funciones. En el caso del espectáculo 'Strafalari', estrenado en 2023, ha recorrido más de 150 teatros y auditorios de España y Francia.

El espectáculo dirigido a todas las edades combina ilusionismo con momentos íntimos y complicidad con el público, al que durante 90 minutos guía en un viaje entre el humor el asombro.

El mago Ha combinado su trabajo en escena con la televisión y la radio, con colaboraciones con Andreu Buenafuente, Carlos Sobera, Albert Om o Javier Cárdenas, además de ser el director de 'Nada es imposible', el exitoso espectáculo del Mago Pop.

En 2016 fundó su propia escuela de magia en Barcelona y en 2021 inauguró 'La Casa dels Àngels", un espacio de experiencia mágica en Castellserà. Además, es autor de varios libros sobre magia y cultura pop, como 'Los Secretos de Mag Lari', 'Els Viatges de Mag Lari' y 'La magia de Michael Jackson.