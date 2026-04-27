Industrias culturales reclaman protección y apoyo público ante la IA y piden al PP "mantener el Ministerio de Cultura"

Representantes del libro, la música, las artes escénicas y el audiovisual en la jornada 'Industrias Culturales: Creación de Empleo Digno para Artistas y Creadores'. - EUROPA PRESS

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes del libro, la música, las artes escénicas y el audiovisual han reclamado este lunes mayor protección laboral y apoyo público para sostener la industria cultural frente a la irrupción de la inteligencia artificial, y han pedido al PP que, si gobierna, mantenga el Ministerio de Cultura.

Así lo ha expresado el presidente de FAETEDA (Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza de España), Jesús Cimarro, en la jornada parlamentaria 'Industrias Culturales: Creación de Empleo Digno para Artistas y Creadores', organizada por el PP en el Congreso de los Diputados.

"Ninguno de los consejeros ha contestado si el Partido Popular va a mantener el Ministerio de Cultura. Es importantísimo que si el Partido Popular gobierna en algún momento, en las próximas elecciones o en las siguientes, lo lógico es que mantenga el Ministerio de Cultura. Si no es así, al sector lo tendrá enfrente", ha asegurado.

En este sentido, la directora de Turismo, Cultura y Deporte de la CEOE, Inmaculada Benito, ha pedido que el futuro Ministerio de Cultura sea "un ministerio enamorado de las empresas" porque si van a considerar a las empresas "como amantes, mejor que no".

La inauguración de la jornada ha corrido a cargo de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, que ha recordado el compromiso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de recuperar la Dirección General de Industrias Culturales y Creativas. Muñoz ha asegurado que las industrias culturales "no son solo economía", sino que determinan "cómo una sociedad se entiende a sí misma".

Muñoz ha apelado a la "responsabilidad de la política" para garantizar esa dignidad y ha reivindicado una cultura "en libertad", que "no esté al servicio de ningún proyecto ideológico, sino al servicio de los ciudadanos", frente a un Gobierno que, a su juicio, incurre en el "error" de creer que "solo ellos tienen derecho a la cultura" y de no creer "en la libertad".

En el cierre del encuentro, la diputada del PP Sol Guzmán ha recogido las principales demandas trasladadas por los representantes del sector y ha destacado la importancia del "consenso y del diálogo". "Para mí la cultura supone esa cohesión social y territorial que creo que debemos de impulsar y de que siga siendo siempre referente para todos", ha apostillado.

CRISIS Y "EFECTO TRACTOR" DE LA CULTURA

En su exposición, Jesús Cimarro ha fijado tres grandes retos para las artes escénicas: la gobernanza entre lo público y lo privado, la desconexión entre la normativa y la realidad del sector y la crisis del modelo de contratación y exhibición, marcada por una "caída bestial" de la contratación pública desde la crisis de 2008 "que no se ha recuperado y que ha reducido las funciones en muchos teatros municipales a un solo día por fin de semana".

Cimarro ha advertido de que, fuera de focos como Madrid o Barcelona, la mayor parte de la actividad depende de la contratación desde lo público, lo que configura "una situación poco sostenible", y ha reclamado una ley de mecenazgo o la reforma de la ley de contratos públicos.

En el ámbito literario, la consejera delegada de la editorial Siruela, Ofelia Grande, ha subrayado que la creación de lectores es la "piedra de toque de todo el sistema editorial". "Sin lectores no somos nada. Podemos tener libros estupendos, una grandísima distribución, librerías maravillosas como las tenemos, pero si no hay lectores, no hay nada. Las instituciones públicas deben y pueden ayudarnos a la creación de lectores", ha indicado.

Además, ha instado a concienciar a los jóvenes sobre el coste que tiene el mundo literario. "Hay que pagar por ello. Parece una obviedad, pero no lo es y es uno de los grandes retos que tenemos. Las generaciones más jóvenes tienen como mentalidad general que lo que está en Internet es gratis, que la cultura es algo libre y tiene que estar a disposición de todos", ha señalado.

Durante su intervención, Benito ha reivindicado el "efecto tractor" de la cultura sobre otras cadenas de valor como el turismo, así como su capacidad de cohesión social, de diplomacia internacional y de desarrollo de la marca España, aspectos que, a su juicio, deben guiar las políticas públicas en este ámbito.

Por su parte, el responsable de la Unión de Actores y Actrices, Ignacio Martín, ha considerado que el sector vive "los coletazos finales" del Estatuto del Artista, tras la aprobación de varias medidas con amplio consenso parlamentario, pero ha defendido que no puede quedarse en "un proyecto meramente normativo".

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Desde la industria musical, la directora gerente de Promusicae, Soco Collado, ha señalado que el sector vive "un momento dulce" pero se enfrenta a grandes desafíos, entre ellos la inteligencia artificial, la innovación tecnológica y los nuevos modelos de negocio en la música grabada, además del reto de hacer "sostenible" el crecimiento reciente e impulsar la exportación y el posicionamiento internacional de la música española con el apoyo de las administraciones públicas.

Desde el ámbito audiovisual, Gonzalo Salazar, CEO de La Zona Films, ha defendido la necesidad de definir un marco específico de enseñanzas artísticas para el audiovisual, frente a la creación de nuevos grados superiores o FP, y ha avisado de que errores como una mala definición de productor independiente impactan en toda la cadena de servicios.

Asimismo, ha señalado que la inteligencia artificial "se lleva utilizando en cine desde hace muchos años" y ha llamado a "ordenar la entrada tecnológica" para evitar un "caos ingobernable" si se deja que la IA marque el ritmo.