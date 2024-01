Un micrófono de la Cadena SER, el legado del periodista Iñaki Gabilondo en la Caja de las Letras

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El periodista Iñaki Gabilondo ha depositado este lunes en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes el micrófono de la Cadena Ser con el que hizo su último comentario en enero de 2021 tras más de 55 años de su vida profesional dedicada a la radio.

En un acto que ha contado con la participación del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y en el que también han intervenido las periodistas Pepa Bueno y Mara Torres, Gabilondo ha reconocido que él no tiene "nada que legar".

"Hay quien entrega un cuadro, un libro, un manuscrito, una partitura, o un dibujo que ofrece algo que tiene un valor objetivo en sí mismo", ha explicado. "Pero en mi caso, si lo que yo he hecho ha tenido algún sentido, es un servicio ya cumplido", ha añadido.

Según ha asegurado el periodista, el 95% del trabajo que ha hecho en su vida "se lo ha llevado el viento". "El 95% del trabajo que yo he hecho ha sido en tiempo real, en directo y ha ido circulando sin saber si germina o no germina", ha indicado.

"No sé muy bien si lo que he podido decir ha llegado a germinar, si lo ha hecho y cuántos miles o millones de palabras han servido para algo o no han servido para nada", ha reflexionado, para añadir después que su "esperanza" es que su legado esté, "humildemente, en el cerebro y en el corazón de mucha gente".

"El temor que uno tiene es que todo eso haya resultado para algunos tóxico. Mi esperanza es que no haya producido efectos venenosos en nadie o en casi nadie. Y que le haya podido, sin embargo, servir de alguna cosa", ha defendido.

Pese a ello, Gabilondo ha incluido en su legado el micrófono de la Cadena SER con el que hizo su último comentario en la radio desde su casa. "Es como una prenda, no es un legado en sí mismo. Es un símbolo de eso que acabo ahora mismo de contar", ha concluido.

Iñaki Gabilondo (San Sebastián, 1942) inició su carrera profesional en la radio, medio del que ha sido una de sus voces más representativas. Fue director de Informativos de Televisión Española, donde vivió el fallido golpe de estado del 23-F.

Vinculado durante más de treinta años a la Cadena SER dirigió hasta 2005 "Hoy por hoy", el programa de más audiencia de la historia de la radio española. Posteriormente retomó la televisión como presentador de los informativos de la cadena Cuatro y trabajó en CNN+. Asimismo, ha sido colaborador de El País además de publicar tres libros, obras que reflejan la historia española reciente y el estado actual del periodismo.

Según destacó el Instituto Cervantes, su trabajo se caracteriza por el compromiso con la democracia y por las libertades. Entre los reconocimientos recibidos cuenta con seis premios Ondas, el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes (2014), o la Medalla de Oro de la Academia Española de la Radio (2015).