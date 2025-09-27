El Museo de Altamira celebra las jornadas 'Ser buenas antepasadas' en el programa 'Museo sostenible'

Publicado: sábado, 27 septiembre 2025 9:13

SANTANDER 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, dependiente del Ministerio de Cultura, organiza las jornadas 'Ser buenas antepasadas' en el marco de su programa 'Museo sostenible #MuseoSinPrisas'.

Esta edición aborda "cómo las personas del presente podemos ser buenas antepasadas respecto a las próximas generaciones".

Las jornadas tendrán lugar los fines de semana del 27 y 28 de septiembre y el 4 y 5 de octubre, e incluyen actividades gratuitas para todos los públicos, con el objetivo de promover una relación más sostenible con el entorno.

La conferencia 'Escuchemos los lenguajes sin palabras. La Natura enseña a convivir' abrirá el programa este sábado a las 18.30 horas.

El domingo 28, entre las 12.00 y las 14.00 horas, la ilustradora Isabel Ceballos guiará a las familias en la observación del paisaje otoñal en el entorno de la Cueva de Altamira y en la creación de un cuaderno de artista.

El sábado 4 de octubre, a partir de las 11.00 horas, todas las personas a partir de 12 años interesadas en la agricultura ecológica, con o sin experiencia, podrán colaborar en la creación de nuevos espacios de cultivo hortícola ecológico en el bosque comestible del Museo de Altamira.

Ese mismo día, por la tarde, a partir de las 17.30 horas, Neru Herreros, artista y educadora, creará, junto a la Cueva de Altamira, una instalación artística colaborativa con las familias participantes con niñas y niños de entre 7 a 12 años.

Finalmente, el domingo 5 de octubre, tendrá lugar el mercado de trueque 'Jatera y saberes compartidos', en la terraza exterior del Museo entre las 11.30 y las 14.30 horas.

