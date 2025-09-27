El Museo de Altamira celebra las jornadas 'Ser buenas antepasadas' en el programa 'Museo sostenible'

El Museo de Altamira celebra las jornadas 'Ser buenas antepasadas' en el marco de su programa 'Museo sostenible' - MUSEO ALTAMIRA

SANTANDER 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, dependiente del Ministerio de Cultura, organiza las jornadas 'Ser buenas antepasadas' en el marco de su programa 'Museo sostenible #MuseoSinPrisas'.

Esta edición aborda "cómo las personas del presente podemos ser buenas antepasadas respecto a las próximas generaciones".

Las jornadas tendrán lugar los fines de semana del 27 y 28 de septiembre y el 4 y 5 de octubre, e incluyen actividades gratuitas para todos los públicos, con el objetivo de promover una relación más sostenible con el entorno.

La conferencia 'Escuchemos los lenguajes sin palabras. La Natura enseña a convivir' abrirá el programa este sábado a las 18.30 horas.

El domingo 28, entre las 12.00 y las 14.00 horas, la ilustradora Isabel Ceballos guiará a las familias en la observación del paisaje otoñal en el entorno de la Cueva de Altamira y en la creación de un cuaderno de artista.

El sábado 4 de octubre, a partir de las 11.00 horas, todas las personas a partir de 12 años interesadas en la agricultura ecológica, con o sin experiencia, podrán colaborar en la creación de nuevos espacios de cultivo hortícola ecológico en el bosque comestible del Museo de Altamira.

Ese mismo día, por la tarde, a partir de las 17.30 horas, Neru Herreros, artista y educadora, creará, junto a la Cueva de Altamira, una instalación artística colaborativa con las familias participantes con niñas y niños de entre 7 a 12 años.

Finalmente, el domingo 5 de octubre, tendrá lugar el mercado de trueque 'Jatera y saberes compartidos', en la terraza exterior del Museo entre las 11.30 y las 14.30 horas.