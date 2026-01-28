El Museo del Romanticismo cierra sus puertas temporalmente tras detectar "deficiencias" en el edificio

El Museo Nacional del Romanticismo cierra sus puertas temporalmente para someterse a una revisión general del estado de sus instalaciones. - MUSEO DEL ROMANTICISMO

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Romanticismo ha cerrado este miércoles sus puertas temporalmente para someterse a una "revisión general" del estado de sus instalaciones, tras detectar algunas "deficiencias en el edificio en una inspección técnica rutinaria".

Así lo ha anunciado la entidad en un comunicado publicado en la página web del Ministerio de Cultura. "El cierre ha sido acordado como medida preventiva tras haber detectado algunas deficiencias en el edificio en una inspección técnica rutinaria", indica la nota.

La institución afirma que durante los próximos días se evaluarán las deficiencias señaladas y se determinarán las intervenciones necesarias para su subsanación inmediata, con el objetivo de reabrir el museo cuanto antes.

Como medida de protección hasta que estas se lleven a cabo los trabajos de reparación, parte de la fachada posterior del edificio permanecerá vallada para impedir la circulación de transeúntes.