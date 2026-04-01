Una nueva investigación de ADN confirma que la Sábana Santa pasó por Oriente Próximo

Archivo - Imagen de la Sábana Santa - EUROPA PRESS/OBISPADO DE MÁLAGA - Archivo

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación científica confirma la presencia de un genoma predominante en la región de Oriente Próximo en la Sábana Santa de Turín, además de detectar microorganismos que prosperan en entornos con una salinidad muy elevada.

El artículo científico, firmado por el profesor Gianni Barcaccia, catedrático de Genética y Genómica en la Universidad de Padua, y otros investigadores, apunta a que el lienzo habría estado en un entorno muy salino, como el Mar Muerto, además de confirmar su estancia en Oriente Próximo, como recoge 'Vatican News'.

Ya en los años ochenta, Pier Luigi Baima Bollone, un profesor de Medicina Legal, afirmó haber detectado la presencia de sangre humana en el Sudario del grupo AB.

Después, en 2015, Barcaccia ya había publicado un artículo en 'Nature Scientific Reports' en el que se anunciaba el descubrimiento de la presencia de ADN de contaminación de las personas que habían tocado el Sudario: más del 55,6% del Oriente Próximo y alrededor del 38,7% de India, mientras que los europeos representaban menos del 5,6%.

Ahora, los investigadores apuntan a que la presencia de, aproximadamente un 38,7% de linajes étnicos indios, podría ser el resultado de interacciones históricas o de la importación de lino por parte de los romanos desde regiones cercanas al valle del Indo, asociada al término Hindoyin presente en los textos rabínicos.

"En particular, el término Sábana Santa, derivado del griego Sindôn, que significa lino fino, podría estar relacionado con Sindh, una región famosa por sus tejidos de alta calidad", añaden.

Precisamente, las pruebas históricas respaldan los vínculos comerciales entre India y Mediterráneo, subrayando la importancia de estos tejidos. Así, la reevaluación de estos resultados a partir del análisis de los rastros de ADN encontrados en el Sudario de Turín sugiere "la posible amplia difusión del tejido en la región mediterránea y la posibilidad de que el hilo se produjera en la India".

Esta nueva investigación confirma la presencia del aplogrupo H33, "prevalente en Oriente Próximo y frecuente entre los drusos" y asegura que la población drusa comparte un origen genético común con los judíos y los chipriotas y, a lo largo de la historia, se ha mezclado con otras poblaciones levantinas, entre ellas palestinas y sirias.

"En cuanto a los microorganismos, resulta interesante que el microbioma reconstruido de la Sábana Santa revela una rica variedad de microorganismos comúnmente presentes en la epidermis humana, así como comunidades de arqueas adaptadas a la alta salinidad y hongos, incluidos los mohos", zanjan.