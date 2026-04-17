Un nuevo método analítico sugiere que El Greco podría ser el único pintor de 'El Bautismo de Cristo'

Archivo - Fragmento de la obra 'Bautismo de Cristo', de Goya - ALABARTE - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los historiadores del arte han creído durante mucho tiempo que 'El Bautismo de Cristo' fue un trabajo en equipo (pintado por El Greco, pero con la ayuda de varios artistas de su taller), pero ahora, expertos de la Universidad Case Western Reserve (Estados Unidos) sugieren que El Greco podría ser su único pintor, según se recoge en 'Science Advances'.

Para llegar a esta conclusión han utilizado una nueva herramienta de aprendizaje automático que ellos mismos han desarrollado. Esta nueva técnica, denominada entrenamiento de asignación por pares para clasificar la heterogeneidad (PATCH), podría no limitarse al análisis de obras de arte; los autores también sugieren que su capacidad para encontrar patrones ocultos podría aplicarse en imágenes médicas, teledetección agrícola y desarrollo y diseño urbanos.

PATCH funciona en varios pasos: primero, utilizando datos recopilados al escanear la pintura, PATCH identifica pares de áreas que son similares en estructura a microescala, lo que indica que estas áreas fueron creadas por el mismo artista bajo las mismas condiciones. Luego, aprovechando técnicas de análisis de redes, PATCH utiliza estos pares para crear clases con características compartidas llamadas "comunidades".

A continuación, aplica un algoritmo de IA para determinar cuán distintas son las comunidades entre sí, asignándoles una puntuación "Q". Un valor bajo de Q indica que las comunidades son más similares, mientras que un valor alto de Q indica diferencias más sustanciales.

Los expertos pusieron a prueba PATCH analizando dos pinturas de El Greco, comenzando con 'Cristo en la Cruz con Paisaje', que ya se sabía que se atribuía exclusivamente al propio artista. El análisis encontró dos comunidades en la pintura, con un valor Q bajo, lo que confirma que la pintura probablemente fue completada por una sola persona.

El equipo después se centró en 'El Bautismo', que los historiadores del arte creían que fue completada por aprendices en el taller de El Greco que imitaban su estilo a medida que su salud comenzaba a deteriorarse. (Los relatos históricos señalan que El Greco sufrió una serie de derrames cerebrales que lo incapacitaron hacia el final de su vida).

El análisis PATCH de 'El Bautismo' encontró cuatro comunidades distintas, varias de las cuales se mapearon en áreas que durante mucho tiempo se sospechó que eran obra de diferentes artistas. Sin embargo, sorprendentemente, PATCH asignó nuevamente un valor Q bajo. Basándose en este resultado, los investigadores sugieren que, en lugar de representar el trabajo de diferentes artistas, "las regiones que antes se identificaban como obra de diferentes pintores individuales podrían representar variaciones en el estilo individual del maestro (sea cual sea el origen de estas) a lo largo de sus últimos años".