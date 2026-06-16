PP duda que se declare el V Centenario de Escuela de Salamanca, citada por Papa, acontecimiento de excepcional interés

Pedirá el jueves en el Congreso que se tramite como proyecto de Ley un decreto sobre otros acontecimientos relevantes

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (i) y el portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 26 de junio de 2024, en Madrid (España).
Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (i) y el portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 26 de junio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
Europa Press Cultura
Publicado: martes, 16 junio 2026 9:32
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   MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El PP ha expresado sus dudas sobre las posibilidades de que finalmente se declare el V Centenario de la Escuela de Salamanca como acontecimiento de excepcional interés público, después de que esta conmemoración no figure entre las iniciativas incluidas en el Real Decreto-ley 12/2026, aprobado el pasado mes de mayo.

   El Real Decreto-ley 12/2026 incluye iniciativas culturales, científicas, deportivas y sociales como el viaje apostólico del Papa León XIV a España, el bicentenario de la muerte de Goya, el centenario del buque escuela Juan Sebastián de Elcano o el Año de Investigación contra el Cáncer 2026, entre otras, todas ellas susceptibles de acogerse a incentivos para favorecer su financiación y desarrollo.

   Los 'populares' han avanzado que pedirán que el Real Decreto se tramite como proyecto de Ley, una vez convalidado, para permitir la presentación de enmiendas a su articulado y enriquecer el texto, aunque muestran sus dudas de que esta petición desemboque en la inclusión de esta efeméride en el decreto a través de la tramitación parlamentaria.

    En este sentido, destacan que un Real Decreto-ley similar aprobado en 2025 siguió ese mismo procedimiento pero permanece pendiente de tramitación parlamentaria, con sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas y sin que se haya sometido a votación, por lo que temen que ocurra lo mismo con la norma de este año.

   Esta efeméride coincide además con las alusiones realizadas recientemente por el Papa León XIV a la Escuela de Salamanca y a Francisco de Vitoria durante su visita a España, y concretamente en el Congreso de los Diputados, en la que puso en valor la aportación de esta corriente de pensamiento a cuestiones relacionadas con la dignidad humana, el derecho y los desafíos tecnológicos actuales.

   En su intervención ante las Cortes Generales, el Pontífice destacó la contribución de la Escuela de Salamanca a la defensa de la dignidad humana, el derecho y los límites éticos del poder, al tiempo que apeló a recuperar esos principios para afrontar desafíos contemporáneos como el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial.

   "En aquella sede universitaria, hace quinientos años, cuando se abrían mundos nuevos y posibilidades inmensas en las relaciones entre los pueblos, algunos maestros comprendieron que la razón no podía ser invocada para revestir de legitimidad cuanto la fuerza o el interés presentaban como conveniente. Introdujeron así en el discernimiento histórico la pregunta por el valor irreductible de todo ser humano y los límites morales del poder", apuntó León XIV.

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