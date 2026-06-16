PP duda que se declare el V Centenario de Escuela de Salamanca, citada por Papa, acontecimiento de excepcional interés

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (i) y el portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 26 de junio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha expresado sus dudas sobre las posibilidades de que finalmente se declare el V Centenario de la Escuela de Salamanca como acontecimiento de excepcional interés público, después de que esta conmemoración no figure entre las iniciativas incluidas en el Real Decreto-ley 12/2026, aprobado el pasado mes de mayo.

El Real Decreto-ley 12/2026 incluye iniciativas culturales, científicas, deportivas y sociales como el viaje apostólico del Papa León XIV a España, el bicentenario de la muerte de Goya, el centenario del buque escuela Juan Sebastián de Elcano o el Año de Investigación contra el Cáncer 2026, entre otras, todas ellas susceptibles de acogerse a incentivos para favorecer su financiación y desarrollo.

Los 'populares' han avanzado que pedirán que el Real Decreto se tramite como proyecto de Ley, una vez convalidado, para permitir la presentación de enmiendas a su articulado y enriquecer el texto, aunque muestran sus dudas de que esta petición desemboque en la inclusión de esta efeméride en el decreto a través de la tramitación parlamentaria.

En este sentido, destacan que un Real Decreto-ley similar aprobado en 2025 siguió ese mismo procedimiento pero permanece pendiente de tramitación parlamentaria, con sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas y sin que se haya sometido a votación, por lo que temen que ocurra lo mismo con la norma de este año.

Esta efeméride coincide además con las alusiones realizadas recientemente por el Papa León XIV a la Escuela de Salamanca y a Francisco de Vitoria durante su visita a España, y concretamente en el Congreso de los Diputados, en la que puso en valor la aportación de esta corriente de pensamiento a cuestiones relacionadas con la dignidad humana, el derecho y los desafíos tecnológicos actuales.

En su intervención ante las Cortes Generales, el Pontífice destacó la contribución de la Escuela de Salamanca a la defensa de la dignidad humana, el derecho y los límites éticos del poder, al tiempo que apeló a recuperar esos principios para afrontar desafíos contemporáneos como el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial.

"En aquella sede universitaria, hace quinientos años, cuando se abrían mundos nuevos y posibilidades inmensas en las relaciones entre los pueblos, algunos maestros comprendieron que la razón no podía ser invocada para revestir de legitimidad cuanto la fuerza o el interés presentaban como conveniente. Introdujeron así en el discernimiento histórico la pregunta por el valor irreductible de todo ser humano y los límites morales del poder", apuntó León XIV.