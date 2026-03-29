El PP insta al Gobierno a colaborar activamente en la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals

Archivo - El violoncelista Miklós Perényi, que fue discípulo de Pau Casals, rendirá homenaje a su maestro el 14 de septiembre en el Palau de la Música de Barcelona, en un concierto especial al que asistirá el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y - FUNDACIÓ PAU CASALS - Archivo

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) en la que insta al Gobierno a colaborar activamente en la programación del 150 aniversario del nacimiento del violonchelista y compositor Pau Casals (1876-1973).

Así lo pone de manifiesto la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular para su debate en la Comisión de Cultura a la que ha tenido acceso Europa Press.

La formación pide al Ejecutivo la colaboración en los programas culturales vinculados a la efeméride del 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals, en colaboración con las administraciones autonómica y locales y la Fundación y Museo Pau Casals, que tengan proyección estatal e internacional, como los conciertos, producciones audiovisuales y documentales, así como exposiciones temporales referidas al artista.

Los 'populares' proponen promover actos conmemorativos en Barcelona, ciudad estrechamente vinculada a la trayectoria artística del músico, y fomentar acciones de difusión internacional en colaboración con el Instituto Cervantes, Acción Cultural Española (AC/E) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Asimismo, plantean elaborar, junto al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, materiales didácticos para incorporar contenidos sobre la figura de Pau Casals en los programas educativos.

El grupo parlamentario considera que esta conmemoración "no es solo un acto simbólico", sino "una inversión en patrimonio cultural, proyección internacional y fortalecimiento de la educación musical", en cumplimiento de la función de los poderes públicos de promover el acceso a la cultura, tal como establece la Constitución.

El PP destaca la relevancia "artística, histórica y social" de esta efeméride, que ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés Público conforme a la Ley 49/2002, lo que permitirá impulsar una programación "ambiciosa y coherente" dedicada al legado del maestro.

En su exposición de motivos, los 'populares' destacan la labor artística y pedagógica del músico, su trabajo de recuperación de las Suites para violonchelo solo de Johann Sebastian Bach y la fundación en 1920 de la Orquestra Pau Casals, que proyectó la imagen cultural de España en los principales escenarios europeos y americanos.

Además, ponen en valor la vinculación de Casals con su localidad natal y el papel del Museu Pau Casals y la Fundació Pau Casals, entidades que conservan su archivo, impulsan la investigación musicológica y desarrollan programas educativos y sociales.