El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, durante la presentación de la 24ª edición del Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, a 30 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 43 académicos de número en posesión de sus sillones en la Real Academia Española (RAE) votarán el próximo jueves 3 de diciembre para elegir al que ocupará la dirección de la institución durante los próximos cuatro años.

Así, de acuerdo con el calendario fijado por la institución, la primera votación tendrá lugar el 3 de diciembre. En caso de que ningun académico alcance el umbral requerido en esa primera cita, los estatutos contemplan una segunda convocatoria que se celebraría una semana después, el 10 de diciembre.

Según establecen los Estatutos y el Reglamento de la Real Academia Española, el cargo de director es elegido por el Pleno mediante votación secreta entre los académicos de número en posesión de su plaza. De hecho, en la RAE no existen candidaturas formales previas con presentación de programas, por lo que cualquier miembro de número puede ser votado directamente en la sesión plenaria.

Para resultar elegido en primera convocatoria es necesario obtener la mayoría absoluta de los votos de los académicos con derecho a sufragio, computándose tanto los sufragios presenciales como los emitidos por correo conforme a las normas internas de la corporación.

Si en esta primera vuelta ningún académico alcanza dicho respaldo, se procede a una segunda votación, en la que basta con obtener mayoría simple para hacerse con la dirección.

Además de la dirección, en la misma sesión plenaria se someterán a votación otros dos puestos de la Junta de Gobierno, ya que el Reglamento establece un calendario escalonado por bloques anuales para renovar los cargos directivos.

De acuerdo con este orden reglamentario, en el mismo turno que corresponde elegir al director se vota también la designación del bibliotecario --cargo con mandato cuatrienal que actualmente ocupa la filóloga Aurora Egido-- y del segundo vocal adjunto --que se renueva cada dos años y desempeña en la actualidad el helenista Carlos García Gual--.

MUÑOZ MACHADO, POSIBLE TERCER MANDATO

El actual director, el jurista Santiago Muñoz Machado, podría acceder a un tercer mandato al frente de la corporación si así lo respalda el pleno.

Muñoz Machado (Pozoblanco, Córdoba, 1949), catedrático de Derecho Administrativo y académico de número desde 2013 en la silla 'R', dirige la RAE desde enero de 2019 tras ganar las elecciones celebradas en diciembre de 2018. En aquella ocasión se impuso en segunda votación al escritor Juan Luis Cebrián por 22 votos frente a 13.

Posteriormente, el 1 de diciembre de 2022, fue reelegido para un segundo mandato al frente de la institución, cargo que lleva aparejada además la presidencia de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). El pasado mes de octubre, Muñoz Machado abrió públicamente la puerta a continuar en el puesto si el pleno de la Academia así lo decide.

Con su llegada a la dirección en 2019, Muñoz Machado se convirtió en el trigésimo primer director de la historia de la RAE y en el primero de perfil no filológico desde el mandato del médico y ensayista Pedro Laín Entralgo (1982-1987).

Recientemente, Muñoz Machado ha presentado la 24ª edición del Diccionario de la lengua española --que definió como "una obra de inteligencia humana" elaborada sin inteligencia artificial-, con casi 100.000 entradas entre las que figuran términos como 'IA', 'trans', 'AOVE', 'influencer', 'gordofobia', 'burrata', 'edadista' o 'QR'.

Su segundo mandato también ha estado marcado por el enfrentamiento público que mantuvo en octubre del pasado año con el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, quien cuestionó que la RAE estuviera en manos de un catedrático de Derecho experto en llevar negocios desde su despacho.

Fue una polémica que se desarrolló antes y durante el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) en Perú. La Academia manifestó su "absoluta repulsa" por lo que consideró una "agresión" hacia su director.

NINGUNA MUJER HA DIRIGIDO AÚN LA INSTITUCIÓN

A lo largo de sus más de tres siglos de historia --desde su fundación en 1713--, la Academia nunca ha estado dirigida por una mujer. Los 31 directores que han encabezado la corporación hasta la fecha han sido hombres, una circunstancia marcada por el tardío acceso femenino a los sillones de la institución.

De hecho, no fue hasta 1978 cuando ingresó la primera mujer como académica de número y fue la poeta y dramaturga Carmen Conde, que tomó posesión de la silla 'K' en enero de 1979.

Desde entonces, aunque la presencia femenina en el Pleno y en la Junta de Gobierno ha ido ganando peso de forma progresiva --con académicas ocupando puestos de responsabilidad como la secretaría o la biblioteca, cargo este último desempeñado por la filóloga Aurora Egido--, ninguna ha accedido todavía a la dirección, a diferencia de otras reales academias como la de la Historia, al frente de la cual está Carmen Iglesias desde 2014.