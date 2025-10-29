Las Reales Academias apoyan por "unanimidad" a Muñoz Machado (RAE) ante las "críticas" de García Montero (Cervantes)

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta rectora del Instituto de España, integrada por las diez principales Reales Academias, ha mostrado su "pleno y rotundo apoyo y solidaridad" a la Real Academia Española (RAE) y a su director, Santiago Muñoz Machado, frente a las "críticas" vertidas sobre él hace unas semanas por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que le calificaba como un "experto en llevar negocios desde su despacho"

"Estas críticas fueron rechazadas ayer por unanimidad por todos los presidentes y directores de las reales academias que forman parte del Instituto de España, a la vez que se expresaba el apoyo y solidaridad de las mismas a la RAE y a su director por todos los participantes en la reunión de la Junta Rectora", explican en un comunicado que aprobó la junta ayer martes 28 de octubre y remitido a Europa Press.

El escrito lo firman la Real Academia de la Historia, Real Academia de Bellas Artes San Fernando de Sevilla, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Real Academia Nacional de Medicina de España, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, Real Academia Nacional de Farmacia de España, Real Academia de Ingeniería y Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Muñoz Machado no participó en el acuerdo

Así, las Academias se han adherido al comunicado que emitía la RAE tras las declaraciones de García Montero, en el que defendían la gestión de su director, frente a las críticas "injustificadas y fuera de lugar que ha recibido en los últimos días" por parte del responsable del Cervantes.

Además de la declaración, también se manifestaron académicos como Álvaro Pombo o Arturo Pérez Reverte, que calificó a García Montero de "mediocre y paniaguado" y acusó al Ministerio de Asuntos Exteriores de querer "colonizar" la RAE. Durante la celebración del X COngreso Internacional de la Lengua, lejos de limar asperezas, ambos directores, Muñoz Machado y García Montero, protagonizaron un tenso encuentro durante la rueda de prensa de presentación de la cita.

Precisamente, este martes García Montero aseguró que el Instituto Cervantes "no ha roto ningún puente con la RAE" y manifestó que cree que la institución se "sintió molesta" por afirmar que prefiere a un filólogo al frente de la misma en lugar de a un catedrático de derecho administrativo.

En el plano más político, el ministro de Asuntos Exteriores, departamento del que depende el Instituto Cervantes, todavía no se ha pronunciado sobre la cuestión y, aunque en Perú el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tampoco quiso entrar en el tema, sí ensalzó el "magnífico trabajo" de García Montero al frente del Cervantes.

El PP ha llevado la polémica al Congreso, donde ya había registrado una batería de preguntas escritas en las que cuestiona al Ejecutivo si respalda las declaraciones y valoraciones realizadas por el director del Cervantes. Previamente, la pasada semana manifestó también en un comunicado su apoyo a la independencia de la RAE frente a la "injerencia y colonización ideológica" del Gobierno por el ataque "injusto" del Instituto Cervantes.

El Cervantes cuenta con una financiación del 56% por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, mientras que un 43% de sus fondos son propios. La RAE, por su parte, cuenta con un 80% financiación de administraciones públicas y un 20% de recursos propios.