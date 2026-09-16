Salas de cine piden a Cultura medidas para que 6 CC.AA no pierdan más de 3 millones en ayudas por un cambio de criterio

Cine. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Cines de España (FECE) ha reclamado a Cultura que adopte las medidas necesarias para garantizar que seis comunidades autónomas no pierdan ayudas para el sector de más de 3 millones de euros que les reclama por no haber sido ejecutadas en 2025 debido a un cambio de criterio. Las seis comunidades afectadas son: Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares y Navarra.

La entidad ha alertado este miércoles de que no podrán ser ejecutadas este año más de 3.5 millones de euros en ayudas destinadas al mantenimiento de los cines con cargo al presupuesto del Ministerio de Cultura, y distribuidas a través de las Comunidades Autónomas.

La entidad asegura que el problema se debe a un "imprevisible" cambio de criterio sobre la ejecución de un acuerdo de mayo de 2025 de la Conferencia Sectorial de Cultura, que preside el Ministro Urtasun y que integra a los representantes de las diecisiete comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, sobre las ayudas a las salas de cine en 2025 con cargo al presupuesto del Ministerio de Cultura.

FECE sostiene que el ICAA trasladó en 2025 a las comunidades autónomas que era suficiente con que las convocatorias de ayudas se publicaran ese año, aunque su resolución se produjera en 2026. Andalucía, Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Baleares y Canarias siguieron esas indicaciones y publicaron sus respectivas convocatorias en 2025.

Sin embargo, según denuncia la federación, el pasado agosto la Intervención Delegada del Ministerio de Cultura interpretó que las convocatorias debían haberse publicado y resuelto dentro de 2025, lo que llevó al ICAA a considerar incorrectamente ejecutados los fondos y a reclamar su devolución a las comunidades afectadas.

La consecuencia, según FECE, es que estas seis autonomías quedan fuera del reparto de las ayudas correspondientes a 2026 y 3.541.666,67 euros no llegarán a las salas de cine. La cantidad representa el 41,7 por ciento de los fondos estatales previstos para distribuir este año entre las comunidades autónomas y afecta a 280 recintos de exhibición, de acuerdo con los datos facilitados por la federación.

"La falta de coordinación entre Cultura y Hacienda y la aplicación de un criterio equivocado por parte del ICAA y su posterior rectificación desplazan las consecuencias económicas de la medida a las comunidades que dejan este año sin ayudas a las salas de cine", defiende FECE.

Las cantidades afectadas son 1.416.666,67 euros en Andalucía, 1.087.797,62 en la Comunidad Valenciana, 22.510 euros en Castilla-La Mancha, 265.625 en Canarias y 189.732,14 tanto en Baleares como en Navarra.

FECE RECLAMA A CULTURA QUE ASUMA SU RESPONSABILIDAD

La organización considera "inaceptable" que los cambios de criterio del Ministerio provoquen "inseguridad jurídica" y perjuicios económicos a unas empresas que, según sostiene, planificaron y ejecutaron sus proyectos durante 2026 confiando en una convocatoria dotada presupuestariamente y respaldada por la Conferencia Sectorial de Cultura.

FECE asegura que solicitó al Ministerio, a través del Portal de Transparencia, la documentación relativa al procedimiento de estas ayudas y la motivación del cambio de criterio, pero denuncia que varias semanas después todavía no ha recibido la información solicitada.

Por ello, pide al departamento de Urtasun que evite que las discrepancias administrativas perjudiquen a los exhibidores y que explique públicamente "su responsabilidad" en las discrepancias sobre el criterio aplicado.

Por último, FECE avanza que, una vez disponga de la documentación solicitada y conozca las circunstancias que han llevado a esta situación, iniciará las acciones que correspondan en defensa de los intereses de las salas de cine.

CULTURA SE REMITE A LOS "REPAROS" DE HACIENDA

Desde el Ministerio explican a Europa Press que el cambio de criterio obedeció a los "reparos" puestos por la Intervención de Cultura a la que terminó dando la razón la Intervención General, dependiente de Hacienda.

El Ministerio de Cultura ha mantenido esta partida de ayudas a salas de cine en 2026, por valor de 8.5 millones de euros, y la mantendrá en las próximas convocatorias, según aseguran desde el departamento de Urtasun.

En todo caso, explican que en mayo de 2025 el Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura, que reúne a todas las comunidades y ciudades autónomas, aprobó los criterios de distribución territorial y el reparto de los créditos destinados, entre otras actuaciones, a las ayudas para salas cinematográficas y creación de audiencias, por valor de 8,5 millones de euros.

Así, en ejecución de este acuerdo, mediante Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, se acordó la transferencia de crédito a 16 comunidades autónomas, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para este fin.

Posteriormente, ya en 2026, la Intervención Delegada en el Ministerio de Cultura (órgano de la Intervención General de la Administración del Estado, y parte del Ministerio de Hacienda), formuló "reparos" relacionados con el cumplimiento del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.

Esto supuso un "cambio de criterio" respecto del periodo de ejecución de los fondos, que la Intervención delimitó al propio ejercicio de 2025, lo que ha derivado en la solicitud de devoluciones de crédito a aquellas comunidades autónomas que no habían ejecutado los fondos conforme al criterio adoptado con posterioridad por la Intervención Delegada.

Todas ellas, además de la Federación de Cines de España (FECE) y la Asociación de Exhibidores Independientes de España (PROMIO), "fueron informados de la situación a principios del pasado mes de agosto".