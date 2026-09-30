Sánchez felicita a Cercas y Almodóvar tras ser condecorados por Francia: "Gracias por hacernos mirar más allá"

El escritor Javier Cercas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la República Francesa, Emmanuele Macron, y su esposa, Brigitte Macron, y el cineasta Pedro Almodóvar, a 30 de septiembre de 2026 (Madrid). - FERNANDO CALVO

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno ha felicitado al escritor Javier Cercas y al cineasta Pedro Almodóvar después de que este miércoles hayan sido condecorados por parte de la República Francesa.

"Sobre todo, gracias por habernos ayudado a todos a mirar más allá", ha afirmado el líder del Ejecutivo a través de un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, en el que también les ha agradecido hacer de España "una potencia cultural".

Al acto celebrado en Madrid, además de Sánchez, Cercas y Almodóvar, han acudido el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron.