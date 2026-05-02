Sánchez lamenta el fallecimiento del diseñador José María Cruz Novillo, creador del emblema del puño y la rosa del PSOE

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante el Bloomberg CityLab 2026, en el Teatro Real de Madrid, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la muerte de José Cruz Novillo, creador de identidades corporativas e institucionales que forman parte de la historia reciente de España, al que ha situado como un "referente" del diseño.

"Construyó una imagen de país moderno y compartido. Su visión y creatividad estarán para siempre vinculadas al Partido Socialista", ha asegurado el jefe del Ejecutivo en una publicación en 'X' recogida por Europa Press, en referencia al puño y la rosa que confeccionó Novillo y que han servido de emblema del Partido Socialista. "Todo mi cariño a su familia y seres queridos", ha concluido.

El diseñador ha fallecido este sábado a los 89 años de edad, según ha informado el medio especializado Gràffica. Diseñador, pintor, escultor y académico, fue Premio Nacional de Diseño y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran los logotipos de empresas públicas y privadas como Correos, Renfe, la Policía Nacional el Tesoro Público, El Mundo, Cope, Diario 16, El Economista, Banco Pastor, Endesa, y la Fundación ONCE. También fue el responsable de elaborar la bandera y el escudo de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, su labor se extendió al sector financiero con el diseño de las series de billetes de pesetas emitidas por el Banco de España entre 1978 y 1985.