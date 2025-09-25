La SDCC da la "bienvenida a la familia" de Málaga: "Todos hablamos el mismo idioma: el amor al arte"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (c), a su llegada a la inauguración de la San Diego Comic-Con. A 25 de septiembre de 2025, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA, 25 Sep. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Laura Novo) -

El director de comunicaciones y estrategia de la Comic-Con de San Diego, David Glanzer, ha dado "la bienvenida a la familia" a la San Diego Cómic-Con Málaga en la ceremonia de inauguración de esta última, que cierra el primer día de actividades del programa.

"Puede que este fin de semana hablemos idiomas diferentes. Puede que disfrutemos de diferentes formas de arte. Pero somos una comunidad y somos amigos y todos hablamos el mismo idioma: el amor al arte", ha celebrado.

En un evento presentado por los actores hispanobritánicos Dafne Keen y Taz Skylar, Glanzer ha agradecido a la organización de la San Diego Cómic-Con Málaga por "honrar" de verdad la marca, amar los cómics y el arte popular tanto como se hace en la sede californiana del evento y por tener la "pasión" de producir un evento digno del nombre "Cómic Con".

La ceremonia ha tenido lugar en el 'Hall M', el auditorio más grande del evento, con capacidad para 3.000 personas. Ante autoridades como el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, o el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, Keen y Skylar han celebrado que los asistentes estén "a punto de ver los cuatro días más increíbles que han visto en su vida".

El evento ha sido clausurado con la actuación de un grupo de bailarines de blanco que han puesto coreografía a la música de Lucas Vidal, el compositor encargado de poner sonido a la SDCC de Málaga.

La San Diego Cómic-Con Málaga se desarrollará desde este jueves hasta el domingo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) y reunirá a más de 100.000 aficionados de todo lo 'friki' provenientes de 20 países con algunas de las estrellas más importantes del mundo del cómic, de los videojuegos y la fantasía como Arnold Schwarzenegger y estrellas nacionales como Ester Expósito o J.A. Bayona.

Los grandes protagonistas de este jueves han sido Luke Evans, Aaron Paul y Pedro Alonso, que han estrenado el 'Hall M' hablando de héroes, villanos y de por qué los antihéroes que se han vuelto tan populares en la ficción en los últimos tiempos en 'Walking the line', el primer panel del mayor auditorio de la convención, con capacidad para 3.000 personas.

A su vez, también han obtenido los vítores de los fans Gwendoline Christie, Natalia Dyer y Dafne Keen, que han puesto en valor a las mujeres que las inspiran durante su participación en el panel 'Mujeres Guerreras'.