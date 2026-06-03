El sector de artes visuales se manifestará el 10 de junio en Madrid para exigir al Gobierno un IVA Cultural reducido

Archivo - Artistas españoles se han congregado frente a la entrada del pabellón 7 de IFEMA para protestar contra el 21 por ciento de IVA. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Profesionales y agentes del sector de las artes visuales han convocado una manifestación para el próximo 10 de junio a las 11:00 horas en Madrid para reclamar una reforma del IVA que favorezca la sostenibilidad y competitividad del sector artístico español, según ha anunciado el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo.

La movilización se celebrará bajo el lema 'Manifestación por las Artes Visuales. IVA cultural YA' y partirá desde Plaza del Rey -sede del Ministerio de Cultura- y concluirá ante el Ministerio de Hacienda.

La acción, según los organizadores, se plantea simbólicamente como un "funeral por las artes visuales", lo que visibiliza las dificultades que atraviesan "asfixiados por el abandono del Estado español ante la competitividad" de los vecinos europeos. La protesta también trata de alertar sobre las consecuencias de mantener un marco fiscal que limita el desarrollo de artistas y galerías.

Entre las principales reivindicaciones de la convocatoria destaca la exigencia de una fiscalidad equiparable al marco europeo que permita mejorar la competitividad internacional del mercado del arte español, favorecer el acceso a la cultura y la creación artística, y finalmente poder desempeñar con eficacia y responsabilidad nuestra profesión y poder seguir ejerciéndola en nuestro propio territorio.

La reducción del IVA Cultural es una reclamación histórica del sector, que consideran "esencial" para fortalecer el mercado artístico nacional y situarlo en condiciones de igualdad respecto a países como Francia, Italia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica y Portugal. "Desde 2022 adoptaron porcentajes reducidos del 5% hasta el 8%, gracias a la Directiva europea 2022/542 que lo permite, mientras que España lo mantiene al 21%", recuerda el Consorcio de Galerías.

El consorcio recuerda en su comunicado que el pasado 11 de marzo la Comisión Europea denunció a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la falta de trasposición de esta Directiva. Asimismo, las galerías españolas interrumpieron su actividad la primera semana de febrero para protestar por la "parálisis y falta de respuesta del Gobierno.

Además, el pasado 26 de mayo, la Comisión de Cultura del Congreso aprobó una Proposición no de Ley (PNL) por la que insta al Gobierno a transponer de manera "urgente" la Directiva Europea 2022/542 y adoptar un IVA cultural reducido para artistas y galerías, estudiando la posibilidad de mantener el REBU (Régimen Especial de Bienes Usados) en la venta de obras adquiridas sin un IVA reducido.

La proposición salió adelante con 23 votos a favor y trece abstenciones (PSOE y Bildu).