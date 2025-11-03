Teatros Luchana de Madrid estrenan la tercera temporada de 'La extraña pareja', una comedia inmersiva

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Teatros Luchana de Madrid estrenan esta viernes, 7 de noviembre, la tercera temporada de 'La extraña pareja' una "comedia inmersiva" escrita y dirigida por Antón González.

La obra permite al público vivir en primera persona la fiesta más surrealista de Madrid que tiene lugar en La Noise, la discoteca silenciosa de moda donde el ruido lo pone el espectador. El escenario es la zona VIP de este particular club nocturno, en la que dos cuarentones tratan de beber para ayudar a uno a pasar el trago de su reciente divorcio, mientras, en la mesa del reservado de al lado, una pareja absolutamente estrambótica se divierte. La conexión entre ambas mesas es instantánea, como si llevaran toda la vida esperando este momento.

En cuestión de minutos, las mesas se fusionan, los juegos de beber se descontrolan, los bailes se vuelven coreografías improvisadas dignas de TikTok y la tensión sexual empieza a tomar formas tan inverosímiles que hasta los camareros dejan de servir para intentar entender qué está pasando.

Pelayo Rocal, Manu Martínez, Juan Logar y Lorena de Orte darán vida a los personajes de esta obra donde el público es testigo de una noche de fiesta tan cómica como impredecible.