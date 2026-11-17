Pinturas profanas del Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca), en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), a 13 de noviembre de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

Se prevé que las pinturas lleguen al monasterio el 2 de diciembre

BARCELONA/HUESCA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) comenzará este martes los trabajos para el traslado de las pinturas profanas al Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca), donde prevé su llegada el 2 de diciembre.

El consorcio del MNAC adjudicó en primavera el contrato para la desinstalación, embalaje, transporte y desembalaje de las pinturas profanas a la empresa madrileña SIT, la única que se presentó al concurso, y la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Huesca autorizó a principios de octubre el traslado.

Las pinturas profanas son un conjunto de pintura mural (fresco trasladado a tela) formado por ocho plafones que, a manera de friso continuo, decoraba la parte superior de los muros de una sala rectangular situada entre la iglesia y el claustro y están en el MNAC en depósito de la comunidad de religiosas sanjuanistas.

El MNAC, desde el fallo de la sentencia que obliga al traslado de las pinturas murales y las profanas, ha subrayado que se veía técnicamente capaz para trasladar las profanas, pese a la fragilidad de las mismas, por que no fueron dañadas en el incendio como las murales y no se debe modificar su tamaño.

En una atención a los medios la semana pasada, el director del MNAC, Pepe Serra, aseguró que las pinturas profanas llegarán "en el estado exacto en el que están ahora, sin una sola alteración" al Monasterio de Santa María de Sijena.

Explicó que los trabajos se iniciarán este martes cuando se comience a retirar las pinturas de la sala, a las que se tendrán que hacer "algunas intervenciones y algunos mecanismos técnicos de protección", de consolidación y embalaje para su transporte, que probablemente culminará el 2 de diciembre.

Afirmó que la sala se cerrará al público para una operación en la que solo habrá técnicos como si fuera un quirófano, y subrayó que esta operación "no tiene nada que ver" con el de las pinturas murales, para la que el museo no se ve capaz técnicamente.

EXPUESTAS A INICIOS DE 2028

El Gobierno de Aragón anunció que iniciará trabajos técnicos y de restauración de las pinturas profanas una vez que regresen al Monasterio de Sijena (Huesca), con el deseo de que los aragoneses puedan disfrutar de las obras de nuevo en el monasterio en los primeros meses de 2028.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, aseguró que se está "ante un momento de enorme trascendencia", y una vez que las pinturas profanas estén en el monasterio, se procederá a su almacenamiento temporal en las instalaciones preparadas para ello en la nave de los antiguos dormitorios, donde comenzará un profundo trabajo de estudio, análisis y conservación.

Se promoverán estudios históricos, sobre la caracterización de los materiales constituyentes y sobre su estado de conservación, y después se acometerá un proceso de limpieza y restauración de las obras que permitirá mejorar, "de forma significativa", la lectura de las imágenes cuando se exhiban al público.

Respecto a su exposición, cuando finalicen los estudios de las obras y su restauración, el presidente detalló que se situarán en la entrada de la nave de los dormitorios, para dar la bienvenida al visitante, y a la altura de la vista, de modo que se puedan apreciar los detalles de las obras de cerca y "posibilitar una lectura más fácil y cercana".