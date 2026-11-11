Unión de Actores participa en la marcha de Madrid y en la huelga: "Prácticamente todos los teatros están parados"

Unión de Actores y Actrices participan en la manifestación de Madrid convocada este 11 de noviembre por la huelga general - UNIÓN DE ACTORES

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Actores y Actrices ha participado en la huelga general de hoy, 11 de noviembre, donde ha reunido a la afiliación y profesión en defensa de la vivienda y los salarios, según ha informado la organización, que ha participado en la manifestación convocada en Madrid.

La profesión se ha reunido previamente junto al Museo del Prado, para incorporarse a la movilización y trasladar también las reivindicaciones específicas de actores y actrices.

En este sentido, recuerdan la intermitencia laboral propia de la profesión, la dificultad para acreditar ingresos estables a la hora de acceder a una vivienda, el encarecimiento de las ciudades por la turistificación y la precariedad que todavía atraviesa buena parte del sector hacen que estas reivindicaciones "tengan una incidencia directa en la vida de actores y actrices".

El secretario general de la organización, el actor Juanjo Artero ha agradecido a todos los actores y actrices que se han sumado en este día: "Puede decirse que la huelga ha sido un éxito, prácticamente todos los teatros están parados y la convocatoria no hay más que verla", ha declarado declaraba tras comenzar la manifestación.