UNIR y la Universidad Villanueva inauguran el primer Concierto Universitario de Año Nuevo con más de 2.000 asistentes

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Universidad Villanueva han celebrado este sábado el 'I Concierto Universitario de Año Nuevo: De Viena a Madrid', un evento que ha acontecido en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música y ha contado con más de 2.000 asistentes.

El recital nace con la vocación de convertirse en una cita anual de referencia para evocar el tradicional Concierto de Año Nuevo de Viena y busca acercar su esencia a Madrid y la música clásica a las nuevas generaciones y a toda la comunidad universitaria.

El evento se ha organizado en colaboración con la Fundación UNIR y la Fundación EME y, ya desde esta primera edición, subraya el compromiso universitario con la transferencia del conocimiento en el campo de las artes escénicas y la promoción de la música clásica.

"La universidad tiene la responsabilidad de ser depositaria y transmisora de la alta cultura. Con este concierto, queremos recordar la vigencia de la música clásica como un lenguaje universal que une generaciones y que contribuye a la formación integral y humanística de nuestros estudiantes y de la sociedad en su conjunto", ha afirmado el rector de UNIR, José María Vázquez García-Peñuela.

Al evento han asistido autoridades académicas de ambas universidades y personalidades del ámbito institucional, como el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. También ha acudido una nutrida representación de la comunidad universitaria, quienes, junto al público general, han inaugurado el año reivindicando el papel de la cultura como eje vertebrador de la sociedad.

UN TRIBUTO AL BICENTENARIO DE STRAUSS

En el marco del bicentenario del nacimiento de Johann Strauss Jr. (1825-1899), el programa ha recorrido las piezas más celebradas del compositor, figura canónica del romanticismo tardío vienés. Desde el vals 'El Emperador' hasta la polca 'Estudiantes' o la marcha 'Napoleón', el repertorio ha demostrado su vigencia actual y capacidad para emocionar a un público diverso.

"Este concierto no es solo una celebración musical, sino un acto de transferencia cultural. Queremos que la universidad sea el puente que conecte el mejor legado de Strauss con los jóvenes del siglo XXI", ha destacado el director del programa, Ernesto Monsalve, quien es profesor y responsable de Proyectos de Música y Artes Escénicas de UNIR.

Gracias a la labor del experto en música clásica y voz oficial de la retransmisión del Concierto de Año Nuevo de Viena para RTVE desde 2018, Martín Llade, cada pieza de la velada ha sido contextualizada históricamente y se ha explicado su vínculo con la tradición europea.

La interpretación musical ha corrido a cargo de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, acompañada por las voces del Orfeón Moratalaz, el Orfeón de Hortaleza 'Maestra Dolores Marco' y el Coro Escolar de Hortaleza. El despliegue artístico se ha completado con la elegancia visual del Ballet Bailarte, recreando la atmósfera de los grandes salones europeos.