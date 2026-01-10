Urtasun inaugura la Feria Internacional del Libro de Nueva Delhi ensalzando la diversidad cultural de España e India - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asistido este sábado en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Nueva Delhi, encuentro en el que España participa como país foco, junto al ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan.

Durante la inauguración, Ernest Urtasun ha señalado que "esta feria se convertirá desde hoy en lugar de encuentro, pero sobre todo en lugar de conocimiento. España comparte con la India una misma riqueza: la diversidad de sus lenguas y expresiones culturales".

El responsable de Cultura además ha añadido que "durante todos estos días, surgirán innumerables oportunidades para el negocio editorial, nuevas traducciones, vías de colaboración y mercados en los que nuestros países puedan seguir creciendo y consolidando esa alianza que representa este 'Año Dual' España-India 2026".

La Feria Internacional del Libro de Nueva Delhi está considerada como una de las citas editoriales más importantes de Asia y una referencia global del sector. La presencia de España supone un nuevo avance en la firme apuesta del Ministerio de Cultura por la difusión de la literatura española en todas las lenguas del Estado.

'AÑO DUAL' ESPAÑA-INDIA 2026

Con esta cita literaria y editorial arrancan las actividades del Año India-España de Cultura, Turismo e Inteligencia Artificial, que se celebrará en 2026 fruto de un acuerdo en 2024 entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro indio, Narendra Modi. Este 'Año Dual' se enmarca en la celebración del 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Por la parte española, el programa de actividades será coordinado por el Ministerio de Exteriores. Este 'Año Dual' tiene, entre otros, el objetivo de ampliar los lazos culturales entre ambos países, promocionando la cooperación cultural y fortaleciendo el programa de intercambio cultural.

Tras la inauguración de la FIL de Nueva Delhi, esta tarde se celebrará la primera actividad del Pabellón Español, abierta por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. El acto inaugural consistirá en un coloquio sobre la 'Generación del 27' con los hispanistas Vijaya Venkataraman y Prabhati Nautiyal, junto a la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura, María José Gálvez, seguido de una lectura poética a cargo de varios autores españoles.

La agenda del ministro en Nueva Delhi incluirá el próximo lunes también reuniones vinculadas al ámbito audiovisual, entre ellas un encuentro con el director del Festival Internacional de Cine de la India (IFFI Goa), Shekhar Kapur, con representantes del cine independiente indio y con el ministro indio de Cultura y Turismo, Gajendra Singh Shekhawat.

El programa literario de España en la Feria estará centrado en la poesía, el plurilingüismo y el diálogo cultural con autores y hispanistas indios, con especial atención a la literatura infantil y juvenil y a la tradición de narración oral. Además, se desarrollarán actividades profesionales del sector editorial, como un encuentro sobre el mercado del libro español y la presentación de las ayudas del Ministerio de Cultura para la traducción a lenguas extranjeras.