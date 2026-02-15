Vox insta al Gobierno a que identifique los elementos del patrimonio histórico en mal estado para su protección

Imagen de la Giralda de Sevilla mostrando la falta de un jarrón ornamental de su fachada desprendido por los fuertes vientos de la borrasca Leonardo. A 5 de febrero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). Las fuertes rachas de viento que registra Sevilla - Eduardo Briones - Europa Press

Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) por la que insta al Gobierno a crear un informe en el que se identifiquen los elementos del patrimonio histórico en mal estado para su protección.

Así lo han pedido en una iniciativa, para su debate en la Comisión de Cultura, a la que ha tenido acceso Europa Press. Además, piden que el informe contenga, entre otros datos, la titularidad de estos elementos y el calendario concreto de actuaciones urgentes para evitar su destrucción, desaparición o pérdida irreversible de sus valores patrimoniales.

Vox también exige que se fomenten las medidas necesarias para la intervención, "con carácter urgente", en los elementos del patrimonio histórico, artístico y cultural español, protegidos por la ley del Patrimonio Histórico Español.

Finalmente, piden que se prioricen los recursos públicos destinados a cultura para la protección de los bienes que se encuentren en "riesgo grave e inmediato de destrucción", así como los que estén en riesgo de desaparición.