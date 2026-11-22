La fachada del Teatro Real. - TEATRO REAL

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reivindicado este domingo a la capital como "referente mundial de la cultura" tras la elección del Teatro Real como Mejor Teatro de Ópera del mundo en los International Opera Award, el segundo de su historia.

"Un reconocimiento al talento, la excelencia y al trabajo de todo un equipo que lleva el nombre de nuestra ciudad a lo más alto", ha indicado en un mensaje en su cuenta personal de la red social 'X'.

El galardón se entregó la noche de este sábado en una ceremonia celebrada en el Theater an der Wien, en Viena, y lo recogió el director artístico del teatro, Joan Matabosch.

Desde la creación de los premios, en 2013, solo otros dos teatros han ganado en dos ocasiones el premio a Mejor Teatro: la Bayerische Staatsoper (2018 y 2023) y la Komische Oper Berlin (2015 y 2024), a los que ahora se suma el coliseo madrileño.

El Real acudía a esta edición con cuatro nominaciones: Mejor Teatro, Mejor Nueva Producción, Mejor Estreno Absoluto y Premio a la Igualdad de Oportunidades. Es la tercera vez que el Teatro Real es finalista en la categoría de Mejor Teatro de Ópera. Fue nominado por primera vez en 2018 y el 10 de mayo de 2021 se alzó con el premio.

Aquel galardón reconocía la programación y la proyección internacional del teatro en 2019, además del esfuerzo de la reapertura tras la pandemia de COVID-19. Según el Teatro Real, en julio de 2020 se convirtió en el primer teatro del mundo en abrir sus puertas tras el confinamiento y fue el único con actividad escénica ininterrumpida durante la pandemia.

Además de este reconocimiento, el Teatro Real recibió en 2018 el International Opera Award a la Mejor Producción por 'Billy Budd' y en 2025 el de Sostenibilidad. En 2025 recibió también el Premio Institucional Cátedra China, la Medalla de Oro del Festival Internacional del Cante de las Minas y el Premio Genio a la Innovación Digital por el proyecto divulgativo 'Francesca Caccini, Ópera en corto'.

Ese mismo año se alzó asimismo con cuatro premios Opera XXI. La producción 'Los maestros cantores de Núremberg' ganó en tres categorías: Mejor Producción, Mejor Dirección Musical (Pablo Heras-Casado) y Mejor Artista Extranjero (Gerald Finley, por su papel de Hans Sachs). Calixto Bieito recibió el de Mejor Dirección de Escena por 'Lear'. El teatro fue reconocido además como la primera institución de las artes escénicas de España por el Observatorio de la Cultura.

Según la institución, su programación combina el repertorio clásico con estrenos absolutos y se apoya en producciones y coproducciones vinculadas a centros líricos de todo el mundo, con figuras consagradas junto a jóvenes talentos. En su trabajo participan la Orquesta Titular del Teatro Real, tutelada por el director musical, Gustavo Gimeno, y el Coro Titular, dirigido por José Luis Basso.

El teatro describe su modelo de gestión como "único", "autónomo, estable y profesional", basado en la colaboración entre las administraciones públicas, la sociedad civil y la propia actividad del teatro. Su proyecto cuenta con el respaldo de patrocinadores, mecenas, abonados y los miembros de la Fundación Amigos del Real.

Los International Opera Awards fueron creados por la revista británica Opera y reconocen cada año a los profesionales del mundo de la lírica, entre ellos producciones, cantantes, directores, teatros y orquestas. Los beneficios de la gala financian becas para la formación de nuevos talentos.