Ara Malikian presentará su trabajo 'Intruso' en el Teatro Real de Madrid el próximo 28 de diciembre

Archivo - El violinista Ara Malikian actúa durante el concierto homenaje a Pablo Milanés, 'Eternamente Pablo', en el Movistar Arena, a 12 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El violinista libanés Ara Malikian recalará con su trabajo 'Intruso' en el Teatro Real de Madrid el próximo mes de diciembre. Así, lo hará el 28 de diciembre en una doble sesión a las 17:00 horas y 21:00 horas.

Este trabajo es un "viaje muy personal" en el que parte de la "angustia" de no encajar en ningún lugar para después "abrazar la riqueza" de su identidad multicultural.

De hecho, el propio artista ha indicado que el Líbano no le consideraban "suficiente libanés" porque era de origen armenio, los armenios no le consideraban "suficiente armenio" porque había nacido en Líbano y cuando se estableció en Europa no le consideraban "europeo".

"Esta experiencia se reflejó también en mi relación con la música. Cada nota resonaba con la nostagia de un hogar que no existía, un lugar en el que no terminaba de encajar. Sin embargo, esta condición de intruso me brindó la oportunidad de explorar y disfrutar de músicas y culturas fascinantes, ajenas a mi propia tradición", ha explicado Malikian en un comunicado.