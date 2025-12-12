Los bombos y el resto de los elementos del sorteo de la lotería de Navidad 2025 ya están en el Teatro Real de Madrid

1035524.1.260.149.20251212115819 Los bombos y el resto de elementos que intervendrán en el sorteo extraordinario de la lotería de Navidad 2025 el 22 de diciembre han llegado este viernes al Teatro Real de Madrid, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado. - JOTXO/LAE

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los bombos y el resto de elementos que intervendrán en el sorteo extraordinario de la lotería de Navidad 2025 el 22 de diciembre han llegado este viernes al Teatro Real de Madrid, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Justo cuando faltan diez días para la celebración del sorteo, los bombos y las bolas que repartirán la suerte; la tolva, que transportará las bolas desde las liras hasta el bombo; o la trompeta, desde la que saldrán las bolas hasta la copa, han hecho entrada en el coliseo madrileño a primera hora.

De este modo, el bombo grande, que ocupaba un espacio protagonista en el escenario, ya está listo para acoger las 100.000 bolas de los números que participan en el sorteo. Fabricado en 2006, está realizado en una aleación de latón y bronce, y tiene una altura de 2,64 metros, una anchura de 2,11 metros y un peso aproximado de 850 kilogramos (kg). El diámetro de su esfera alcanza 1,58 metros.

Por su parte, el bombo pequeño albergará las bolas de los premios y está realizado con los mismos materiales que el grande. Cuenta con unas dimensiones de 1,60 de alto por 1,28 metros de ancho, con un diámetro de esfera de 0,74 metros y un peso en torno a los 450 kg.

Este viernes también han llegado al Teatro Real las 100.000 bolas de números y las 1.807 bolas de premios. Destacaban entre todas las del primer premio, el popular 'El Gordo', que repartirá 4 millones de euros por serie. Todas están fabricadas en madera de boj, con los números grabados en láser y con el mismo peso (3 gramos) y el mismo tamaño (18 mm).

Loterías ha explicado que hasta la madrugada del 21 de diciembre todos los elementos del sorteo de Navidad permanecerán a 16 metros bajo el escenario "custodiados por unas estrictas medidas de seguridad durante las 24 horas del día".

Este año la emisión del sorteo de Navidad es de 3.960 millones de euros, de los que se reparte un 70% en premios. Es decir, que el 22 de diciembre se repartirán 2.772 millones de euros en premios. Entre los premios repartidos por la Lotería de Navidad, destacan el primer premio, 'El Gordo', con 4.000.000 de euros a la serie; el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie; y el tercero, con 500.000 euros a la serie.