Los bombos y el resto de elementos del sorteo de Navidad 2025 llegarán el viernes al Teatro Real de Madrid

Archivo - Personal de mantenimiento desplaza uno de los bombos del Sorteo Extraordinario de Navidad, en el Teatro Real, a 15 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El próximo 22 de diciembre se celebra el Sorteo Extraordinario de Navidad 2023, con el q - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los bombos y el resto de los elementos que se utilizarán en el Sorteo Extraordinario de Navidad el 22 de diciembre llegarán al Teatro Real de Madrid este viernes, 12 de diciembre, a las 9.30 horas, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

La emisión del sorteo de Navidad asciende en esta edición a 3.960 millones de euros, y repartirá en premios el 70% de la emisión, es decir, 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones. El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid.

Se han puesto a la venta 198 millones de décimos, de modo que la emisión consta de 198 series (cinco más que el año anterior) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 3.960 millones de euros.

El primer premio, conocido popularmente como el 'Gordo' de Navidad, tiene un importe de 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie. También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros por serie).