La Carroza del Teatro Real ofrecerá un concierto lírico en la Plaza Porticada el 2 de mayo - TEATRO REAL

SANTANDER 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Carroza del Teatro Real ofrecerá un concierto en la Plaza Porticada el próximo sábado, 2 de mayo, a las 20.00 horas, protagonizado por cinco jóvenes artistas del programa Crescendo.

Los protagonistas serán la soprano Rosa Gomariz, la mezzosoprano Yeraldín León, el tenor Eduardo Pomares, el barítono Alejandro von Büren y la pianista Carolina Hernández, que interpretarán obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Camille Saint-Saens, Léo Delibes, Georges Bizet, Antonín Dvorak, Giacomo Puccini y de los españoles Isaac Albéniz y Pablo Sorozábal.

Estos jóvenes participaron en el programa Crescendo de la Fundación de los Amigos del Teatro Real, que promueve, estimula y apoya el desarrollo artístico y profesional de cantantes, pianistas y asistentes de dirección de escena y que ahora celebra su sexta edición.

Por los talleres, masterclass y cursos de Crescendo han pasado ya más de 100 jóvenes de 19 nacionalidades, muchos de los cuales actúan hoy en el Teatro Real y en otros importantes teatros españoles y extranjeros.

Creada en 2020, y galardonada con el Premio Europeo 'Art Explora' Academia de Bellas Artes 2022, la Carroza del Teatro Rea emula su escenario --con sus proscenios, embocadura, telones y bastidores-- y se ha construido transformando un camión tráiler como los que habitualmente se utilizan para el transporte y almacenaje de escenografía, atrezzo y vestuario de las óperas.

Desde sus primeras actuaciones ha ofrecido más de 80 espectáculos en ciudades de toda España, ente ellas Santander, donde ya fue recibida con gran éxito en abril de 2024, acumulando más de 100.000 espectadores.

La Carroza es una de las iniciativas enmarcadas en el programa 'Teatro Real-Cerca de Ti', con el que se pretende acercar el arte lírico a un público que normalmente no puede acudir a las funciones del Teatro Real, uniendo el proyecto de descentralización al impulso de la carrera profesional de los jóvenes que participan en el programa Crescendo.