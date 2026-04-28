La Carroza del Teatro Real regresa a Granada este jueves con un concierto lírico de cinco jóvenes artistas

Archivo - Entre marzo y septiembre, la Carroza del Real recorrerá más de 40 localidades, repartidas por toda la geografía española, con récord de participación de ciudades inscritas. - TEATRO REAL - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Carroza del Teatro Real recalará este jueves, 30 de abril, en la explanada del Palacio de Congresos de Granada para una actuación protagonizada por cinco jóvenes del programa Crescendo, cuya sexta edición se está desarrollando en la actualidad.

Los protagonistas serán la soprano Rosa Gomariz, la mezzosoprano Yasmin Forastiero, el tenor Pablo Martínez, el barítono Willingerd Giménez y el pianista Álvaro Martín, que interpretarán obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt, Giuseppe Verdi, Charles Gounod, Jacques Offenbach, Camille Saint-Saens, Georges Bizet, Antonín Dvorak, Giacomo Puccini, de los españoles Ruperto Chapí y Pablo de Luna y del mexicano Agustín Lara.

Esta actuación culminará el Tour del Talento 2026, que se está celebrando en Granada (del 21 al 30 de abril) y en el que se dará a conocer el ganador del Premio Princesa de Girona arte 2026.

Estos jóvenes participaron en el programa Crescendo de la Fundación de los Amigos del Teatro Real, que promueve, estimula y apoya el desarrollo artístico y profesional de cantantes, pianistas y asistentes de dirección de escena y que está ahora en su sexta edición. Por los talleres, masterclass y cursos de Crescendo han pasado ya más de 100 jóvenes de 19 nacionalidades, muchos de los cuales actúan en el Teatro Real y en otros importantes teatros españoles y extranjeros.

La Carroza del Teatro Real emula su escenario -con sus proscenios, embocadura, telones y bastidores - y se ha construido transformando un camión tráiler como los que habitualmente se utilizan para el transporte y almacenaje de escenografía, atrezzo y vestuario de las óperas. Desde sus primeras actuaciones ha ofrecido más de 80 espectáculos en ciudades de toda España acumulando más de 100.000 espectadores.

Este elemento de una de las iniciativas enmarcadas en el programa 'Teatro Real-Cerca de Ti', con el que se pretende acercar el arte lírico a un público que normalmente no puede acudir a las funciones del Teatro Real, uniendo el proyecto de descentralización al impulso de la carrera profesional de los jóvenes que participan en el programa Crescendo.