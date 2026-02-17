El Consejo de Estado inicia la conmemoración de su V Centenario con un concierto en el Teatro Real

Archivo - La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, interviene durante la quinta edición del Gran Foro del Talento, en el Teatro Real, a 16 de mayo de 2024, en Madrid (España). El encuentro, organizado por TRIVU reúne a los principales líderes em - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

El Consejo de Estado da comienzo a su programa de actividades para conmemorar el V Centenario de la institución, con un concierto que se celebrará este miércoles 18 de febrero, a las 12.00 horas, en el Teatro Real de Madrid.

La Presidenta del Consejo, Carmen Calvo, y el Presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, darán la bienvenida a los asistentes, al inicio del acto. La Orquesta Titular del Teatro Real, dirigida por Francesc Prat, interpretará obras de compositores españoles como Manuel de Falla, Joaquín Turina, Amadeo Vives, Pablo Sorozábal y Ruperto Chapí, con la soprano Sabina Puértolas, como ha dado a conocer el coliseo madrileño.

El Consejo de Estado es una de las instituciones más antiguas de España, que ha mantenido una existencia de manera ininterrumpida. Creada por el emperador Carlos V en 1526 en Granada, a lo largo de cinco siglos se ha mantenido fiel a una misma vocación: servir a la buena gobernanza pública desde el conocimiento, la independencia y el respeto a la legalidad.

El programa de actividades se va a desarrollar durante todo 2026 y contempla diferentes actos de carácter institucional, con un enfoque académico, histórico y divulgativo y una programación cultural y artística, combinando la dimensión jurídica y académica con una amplia difusión al conjunto de la ciudadanía.