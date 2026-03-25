Fundación BDO y Teatro Real se unen para impulsar sostenibilidad del género lírico y preservación de patrimonio cultural

El Presidente De La Fundación BDO, Alfonso Osorio, Y El Director General Del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer - FUNDACIÓN BDO

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación BDO y el Teatro Real han firmado este miércoles un acuerdo para impulsar la sostenibilidad del género lírico y la preservación del patrimonio cultural.

El presidente de la Fundación BDO, Alfonso Osorio, ha rubricado el acuerdo con el director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer, cuya entidad acaba de recibir el premio a Teatro más Sostenible del Mundo en los International Opera Awards 2025.

Con esta alianza, la Fundación BDO se convierte en entidad colaboradora del coliseo madrileño, apoyando sus proyectos de eficiencia energética y responsabilidad social.

Fundación BDO Spain (Fundación BDO) es una entidad sin ánimo de lucro, constituida y apoyada totalmente por las sociedades que forman BDO en España, con el objetivo de reforzar su compromiso con los más desfavorecidos y su inclusión social.

Su actividad se articula en torno a la educación y la formación, la sostenibilidad y la defensa del patrimonio histórico, cultural y natural español, desarrollando proyectos propios y colaboraciones con otras instituciones y entidades.