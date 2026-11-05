Fundación SERES celebra la 8ª edición de RADARSERES el próximo 18 de noviembre en el Teatro Real

Fundación SERES celebra la 8ª edición de RADARSERES el próximo 18 de noviembre de 2026 en el Teatro Real - FUNDACIÓN SERES

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SERES celebrará la 8ª edición de RADARSERES sobre innovación social y empresa responsable el próximo 18 de noviembre en el Teatro Real de Madrid, un encuentro donde se reivindicará el momento de actuar y poner lo social en el centro.

Esta edición, bajo el título 'El momento de la empresa. Ahora: lo social', reivindica la oportunidad que tienen las empresas de actuar ante retos sociales cada vez más complejos y situar su impacto en las personas en el centro de las decisiones, como han avanzado sus impulsores.

"RADARSERES ofrece a las empresas un espacio de reflexión que va más allá del diagnóstico: las ayuda a anticiparse a los cambios, compartir soluciones y tomar decisiones con una perspectiva de largo plazo. Queremos transformar ese conocimiento en acción para construir organizaciones capaces de prosperar mientras contribuyen al progreso de la sociedad", afirma la directora general de Fundación SERES, Ana Sainz.

Entre los asistentes, la jornada contará con Arancha González Laya, Decana de la Paris School of International Affairs (PSIA), Sciences Po y exministra de Asuntos Exteriores de España, así como representantes de Accenture, Deloitte, Grupo Social ONCE, Mahou San Miguel, Mutualidad, Fundación Repsol, Santander España, Fundación Telefónica, Tendam y Universidad Europea.

La agenda combinará el análisis de las grandes tendencias nacionales e internacionales con conversaciones sobre su aplicación práctica en las organizaciones. La educación financiera, la conexión entre formación y empleo, la evolución del talento y la cultura corporativa, la transformación del trabajo ante la inteligencia artificial, el valor de lo humano y la generación de oportunidades en el medio rural serán algunos de los principales temas del encuentro que, el año pasado, reunió a más de 600 asistentes, más de la mitad de ellos en puestos de responsabilidad y toma de decisiones.