Jóvenes músicos de la Fundación Teatro Real llegan a Toledo este domingo en un concierto gratuito de 'La Carroza Real'

Concierto de la Carroza Real - AY TOLEDO

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Músicos jóvenes de Crescendo, programa de la Fundación Amigos del Teatro Real, llegan a Toledo este domingo con 'La Carroza Real', en un concierto gratuito que tendrá lugar en el Paseo Merchán a las 20.00 horas, y en el que habrá sillas para disfrutar del mismo.

Así lo ha trasladado este martes la concejala de Cultura, Ana Pérez, señalando que "habrá muchas sillas" y con motivo del concierto se cerrará el tráfico.

Estos jóvenes talentos comenzaron su andadura en 2021, y en este 2026 ya tienen programados 40 conciertos por toda España. En su repertorio se recogen obras de Enrique Granados, Pablo Sorozábal, Federico Moreno Torroba, Haendel, Gounod, Mozart o Verdi.

En los tres años anteriores de este concierto en Toledo ha tenido muy buena acogida, con 2.000 personas disfrutando del mismo.

Es por ello que la edil ha invitado a los toledanos y a la gente que visita la ciudad a disfrutar de esta música, que ofrece la posibilidad de trasladar la ópera, "de forma masiva, para tanta gente".