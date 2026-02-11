Lisette Oropesa protagoniza su tercer bis en el Teatro Real en el estreno de 'I Masnadieri', de Verdi

miércoles, 11 febrero 2026
    MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La soprano Lisette Oropesa ha protagonizado su tercer bis en el Teatro Real durante el estreno este martes 10 de febrero de 'I Masnadieri', de Giuseppe Verdi.

   Así, la soprano cubano-estadounidense -y también española, desde 2019- ofreció un bis "ampliamente solicitado" por el público cantando la cabaletta del aria del segundo acto: "Carlo vive? O caro accento, melodia di paradiso", según ha explicado el Real.

   Se trata así del tercer bis de la cantante en el Teatro. El primero fue junto a los cinco cantantes que participaron en el sexteto de 'Lucia di Lammermoor', de Gaetano Donizetti, en 2018, y el segundo en 'La traviata', de Giusepe Verdi, en 2020, con el aria 'Addio del passato'.

   En el Teatro Real, Oropesa ha participado en cinco distintas óperas y en un concierto: 'Rigoletto' (2015), 'Lucia di Lammermoor' (2018), 'La traviata' (2020), 'Il turco in Italia' (2023) y 'Maria Stuarda' (2024). También ofreció un concierto en 2022.

