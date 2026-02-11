Lisette Oropesa protagoniza su tercer bis en el Teatro Real en el estreno de 'I Masnadieri', de Verdi

La Soprano Lisette Oropesa, Que Ha Protagonizado Este Martes El Estreno De 'I Masnadieri', De Giuseppe Verdi, Ofreció Un Bis En El Teatro Real. - JAVIER DEL REAL

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La soprano Lisette Oropesa ha protagonizado su tercer bis en el Teatro Real durante el estreno este martes 10 de febrero de 'I Masnadieri', de Giuseppe Verdi.

Así, la soprano cubano-estadounidense -y también española, desde 2019- ofreció un bis "ampliamente solicitado" por el público cantando la cabaletta del aria del segundo acto: "Carlo vive? O caro accento, melodia di paradiso", según ha explicado el Real.

Se trata así del tercer bis de la cantante en el Teatro. El primero fue junto a los cinco cantantes que participaron en el sexteto de 'Lucia di Lammermoor', de Gaetano Donizetti, en 2018, y el segundo en 'La traviata', de Giusepe Verdi, en 2020, con el aria 'Addio del passato'.

En el Teatro Real, Oropesa ha participado en cinco distintas óperas y en un concierto: 'Rigoletto' (2015), 'Lucia di Lammermoor' (2018), 'La traviata' (2020), 'Il turco in Italia' (2023) y 'Maria Stuarda' (2024). También ofreció un concierto en 2022.