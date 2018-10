Mariella Devia actúa en el Teatro Real tras su despedida de la ópera: "Hay herederas. Siempre hay continuación"

Actualizado 26/10/2018 15:01:55 CET

La soprano italiana Mariella Devia actuará este domingo 28 de octubre en el Teatro Real tras su despedida de la ópera escenificada, en un concierto especial en el que "dirá adiós" al público de Madrid antes de su "retirada definitiva".

"No me ha costado tomar la decisión de dejar los escenarios. Seguramente hay herederas, no quiero dar nombres porque voy poco al teatro pero siempre hay una continuación. Es lo que deseo", ha señalado Devia en un encuentro con los medios, en referencia a sus posibles sucesoras.

Para su última actuación en el escenario de la plaza de Oriente, la artista ha elegido un programa dedicado a Donizetti y a dos personajes de referencia en su repertorio: Maria Stuarda y Anna Bolena.

"Interpreto los dos papeles como siempre, con mis variaciones personales propias", ha explicado Devia, quien ha matizado que en el bel canto "todo está escrito" y que "uno no puede salirse de esa línea purísima de expresión".

En este concierto, que dará comienzo al ciclo 'Voces del Real', la soprano italiana estará acompañada por el Coro y la Orquesta Titulares del Teatro Real, bajo la dirección musical del maestro José Miguel Pérez Sierra. Junto a ellos, darán réplica a la artista, las voces de los tenores Alejandro del Cerro y Emmanuel Faraldo; los barítonos Javier Franco y Gerardo Bullón; y la mezzosoprano Sandra Ferrández.

"NO TODO EL MUNDO PUEDE LLEGAR A SER ARTISTA"

Sobre su retirada de los escenarios, Devia ha explicado que, aunque sigue manteniendo los conciertos, se ha retirado de las producciones más largas porque empieza a "estar cansada". "A los 70 años creo que ya ha llegado la hora. Voy a seguir dando lecciones magistrales, soy bastante selectiva con mis alumnos porque no todo el mundo puede llegar a ser artista", ha apuntado.

Respecto a su aprendizaje, la soprano ha destacado que tuvo "una sola profesora de canto". "Me decía que es mejor un solo profesor con bastantes defectos que tener 100 profesores con un defecto cada uno, porque si no uno los coge todos", ha recordado.

Además, ha añadido que también aprendió trabajando junto a su marido, que era músico. "Trabajábamos juntos, escuchándonos mutuamente. Las sensaciones del oído interno son las que el cantante tiene que tener en cuenta", ha explicado.

Por otro lado, Devia ha reconocido que, aunque no le ha quedado nada que quisiera cantar en su carrera, "podría haber cantado Verdi entero". "Podría haberme gustado cantar Don Carlo u Otelo, que me lo ofrecieron una vez, pero soy consciente de cuáles son mis medios y no estaba segura. Creo que he cantado muchas cosas, no me ha quedado nada por cantar", ha dicho.

Para la soprano italiana la elección del repertorio "es fundamental". "He tenido una evolución en mi carrera pero manteniéndome en el repertorio en el que yo me manejaba. Me he mantenido dentro de este ámbito, aunque sí he evolucionado", ha precisado.

Asimismo, la cantante ha subrayado que le "resultó dura" la interpretación de la Donna Anna. "Estuve incómoda en esta producción, el montaje era difícil de ver. Me pusieron un velo delante en el que me faltaba el aire", ha explicado.

Devia ha destacado que está "satisfecha" de los cantantes con los que ha compartido escena y ha asegurado que el tenor Francesco Meli "es uno de los mejores actualmente". "Independientemente del valor de los cantantes, lo que cambia es el gusto, que evoluciona. La técnica es más ajustada, hay medios que permiten hacer cosas que antes no podían hacerse", ha indicado.

La última actuación de Devia en el Teatro Real fue en octubre de 2016 interpretando 'Norma'. "Es la máxima expresión del bel canto, quería bel cantistas auténticos. Siempre he pensado que 'Norma' es una ópera intimista, realmente ocurre entre dos personajes. A pesar de los acentos dramáticos siempre me ha parecido una ópera intimista", ha apuntado.