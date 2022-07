Plácido Domingo regresa al Teatro Real: "Ser artista no justifica los excesos ni las transgresiones"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenor Plácido Domingo, quien regresa este próximo domingo 17 de julio al Teatro Real con un concierto dentro del Universal Music Festival junto a Sonya Yoncheva, ha afirmado que ser artista, "aunque sea de alto nivel, no justifica los excesos ni las transgresiones".

"Todos somos iguales y todos debemos ser apreciados por lo que somos, no solo por lo que valemos", ha señalado en una entrevista con Europa Press el cantante, al ser cuestionado por los vetos de instituciones líricas a artistas y la necesidad de separar el criterio musical del mediático.

Precisamente, el siguiente concierto lírico dentro del Universal Music Festival será la de la soprano rusa Anna Netrebko, defensora en su momento del propio Domingo cuando salieron las acusaciones de acoso y que ha visto en los últimos meses varias actuaciones canceladas por la invasión rusa a Ucrania.

El tenor español respalda a Netrebko y alerta de que "la intolerancia engendra odio". "La música es un instrumento de paz. Esto nos lo han enseñado durante años grandes directores de orquesta que han unido a profesores de orquesta israelíes y palestinos, no sin correr riesgos, para demostrar que la paz y la convivencia son posibles. El diálogo y la mediación son siempre el camino más difícil, pero también los únicos que pueden dar buenos resultados: nada se consigue con la fuerza", ha afirmado.

Domingo y Yoncheva interpretarán arias y dúos de Giuseppe Verdi, Umberto Giordano, Jules Massenet y Ambroise Thomas. Esto supone el regreso del tenor español a los escenarios del Teatro Real tras la cancelación de su participación en la producción de la ópera 'La Traviata' que se estrenaba en mayo de 2020, después de las acusaciones de acoso sexual.

Domingo reconoce sentir "un poco de nervios por este reencuentro" y espera que "llegue pronto". "Cada vez que paso unos días en Madrid, siempre que puedo voy a ver ensayos o funciones en el Real y confieso que sí... que encontrarme con los trabajadores y amigos de una vida, el público y estar sentado sabiendo que no podía salir al escenario me daba obviamente una sensación de melancolía", ha lamentado.

"Los recuerdos son tantos y muy hermosos aquí y por eso estoy feliz de que una vez más mi voz pueda correr dentro de la sala del Real", ha añadido el cantante. En cualquier caso, el Teatro Real no es coproductor de este ciclo, sino que se trata de una cesión del espacio para la organización de conciertos del Universal Music festival y, por lo tanto, no se incluye dentro de la programación del Teatro Real.

El propio presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, aseguraba el pasado jueves al ser preguntado al respecto de este regreso que se trata de un programa "ajeno" al coliseo madrileño y por eso "no hay nada que comentar al respecto".

¿RETIRADA?

En cualquier caso, Domingo --quien admite que 'ser profeta en la tierra' con actuaciones en España es "más especial, sin duda"-- asegura estar en "un buen momento" de su carrera. "Es increíble para mí poder seguir haciendo lo que hago. He seleccionado los papeles más adecuados para mi voz y mi edad y de esta forma trato de dar lo mejor de mis personajes en cuanto a interpretación, porque para mí siempre ha sido fundamental ser creíble en el escenario", ha explicado.

De hecho, por el momento no quiere oír hablar de retirada, aunque no descarta nada a largo plazo. "Yo mismo no me explico cómo es posible esta longevidad, pero bueno mientras estoy así... vivo el regalo que me da el cielo y sigo disfrutando de estos momentos. Pero ciertamente la voz no puede durar para siempre... al final lo que más importa es la salud y el afecto de la familia", ha concluido.