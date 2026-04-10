El Teatro Real acoge a Carmen Talegona y Luis Mariano con su "idilio flamenco" en 'Al aire'

El Teatro Real Acogerá Este Mes De Abril A La Bailaora Carmen Talegona Y El Guitarrista Luis Mariano, Que Protaginizarán El Estreno De 'Al Aire', De Flamenco Real. - TEATRO REAL

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real acogerá este mes de abril a la bailaora Carmen Talegona y el guitarrista Luis Mariano, que protaginizarán el estreno de 'Al aire', de Flamenco Real.

"Este espectáculo no es solo una representación, sino un encuentro vivo donde la libertad y la emoción dictan el ritmo", explica el Real en un comunicado.

A través de un diálogo abierto, Talegona y Mariano se entrelazan en una conversación "íntima", buscando una presencia escénica donde la música y el movimiento se "provocan y se transforman" mutuamente.

La propuesta llega al teatro Real arropada por la Bienal Flamenco Madrid, la apuesta institucional de la concejalía de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid.

Talegona, cordobesa, ha desarrollado una gran trayectoria que la ha llevado a compartir escenarios con maestros como Antonio Canales o Blanca del Rey, forjando un estilo que ha quedado plasmado en creaciones como 'Talegoneando' u 'Oro Molido'.

Por su parte, el guitarrista granadino es un arquitecto del sonido, y ha puesto su toque al servicio de artistas como Estrella Morente o Farruquito.