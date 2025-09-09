El Teatro Real de Madrid acogerá la gala de los Premios Iris 2025 de la Academia de Televisión el próximo 16 de febrero - ACADEMIA DE TV

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real de Madrid será el escenario de la gala de entrega de los Premios Iris 2025 de la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual, que se celebrará el próximo 16 de febrero.

Según ha informado este martes la Academia, esta nueva edición reconocerá la excelencia de los profesionales y programas audiovisuales de la temporada. Las candidaturas podrán presentarse entre el 25 de septiembre y el 20 de octubre.

Podrán participar trabajos emitidos entre el 25 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025 a través de la web de la Academia de Televisión. Los nominados se darán a conocer el 6 de noviembre en un acto público en el centro de Madrid.

Por otro lado, los Premios Iris estrenan este año identidad visual y relato renovado bajo el lema 'Los haces tú'. El nuevo logotipo parte de la forma del ojo, con un diseño circular que evoca tanto el contorno del iris como el objetivo de una cámara.

"Este círculo representa el ciclo constante de la televisión en nuestras vidas y su capacidad infinita para generar recuerdos, emociones y futuro. Porque la televisión es el reflejo de una sociedad que conecta con la diversidad de las personas, difundiendo historias desde un mismo centro común hacia todos los rincones", ha explicado la Academia.

Los galardones de la Academia de Televisión han lanzado también nuevos perfiles en Instagram y TikTok para "acercar el concepto a la sociedad en general y a sus diferentes públicos y audiencias".