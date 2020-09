Teatro Real reitera que cumplió con medidas de seguridad pero será "sensible a sensaciones subjetivas" de cara al futuro

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, ha reiterado que el Coliseo madrileño cumplió el pasado domingo con las medidas de seguridad sanitarias en la función que se tuvo que suspender por quejas de parte del público, aunque tratará de ser "sensible" respecto a quienes tengan "sensaciones subjetivas" de inseguridad por la pandemia de coronavirus.

"Habrá que echarle imaginación y esfuerzo en próximas funciones, no solo para cumplir medidas sino para empatizar con los que sienten prevención por el virus. A ver si conseguimos infundirles tranquilidad", ha explicado en una rueda de prensa.

La próxima función de 'Un ballo in maschera' será el próximo miércoles 23 de septiembre y desde el Real se asegura que aún no se han tomado ninguna medida distinta, aunque se están estudiando. No obstante, han recordado que el aforo de la función suspendida --un 51%-- cumplía con las medidas, así como la distancia entre espectadores.

"No sé a qué normas se refieren los que dicen que las hemos incumplido. Las normas de distancia para los teatros son las mismas que en aviones y trenes, no hay normas de separación. Y no es comprensible que un viajero pudiera pedir que le separen", ha afirmado.

Pese a que ha afirmado no comprender a los espectadores que no aceptaron la devolución del importe de la entrada o una reubicación, Marañón no ve "una mano negra" en estas quejas que han llevado a una cancelación de una función por primera vez en muchos años --no se ha podido especificar si era la primera vez en su historia--.

"La condición humana es plural. Pero es evidente que el que haya personas que tengan una alternativa y sigan vociferando cuando el maestro levanta la batuta es porque están deseando que se suspenda la función", ha añadido.