El Teatro Real revisita 'Las bodas de Fígaro' en clave 'Me Too': "La unión de las mujeres tiene mucha fuerza"

Olga Kulchynska (La condesa de Almaviva) - TEATRO REAL

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real estrenará el próximo martes 10 de noviembre una nueva producción de 'Las bodas de Fígaro', de Wolfgang Amadeus Mozart, que regresa al coliseo madrileño con una lectura contemporánea de sus conflictos sociales y políticos, marcada por los abusos de poder, el protagonismo femenino y la esperanza.

"Es la ópera de las mujeres porque ellas son las verdaderas protagonistas porque son las más listas en la obra", ha destacado en rueda de prensa el barítono Mattia Olivieri, que interpreta al conde de Almaviva. En total, el coliseo madrileño ofrecerá trece funciones hasta el próximo 27 de noviembre en una nueva coproducción con la Metropolitan Opera de Nueva York, donde se presentará posteriormente.

El director de escena, Robert Carsen, ha explicado que la producción busca trasladar a la actualidad los temas que atraviesan la obra, especialmente el trato que los hombres dispensaban a las mujeres y el ejercicio del poder sobre quienes se encuentran en una posición subordinada. En este sentido, ha vinculado su planteamiento con el movimiento Me Too y la visibilización de los abusos sexuales.

"Nos encontramos en ese momento en el famoso principio del derecho de pernada, en el que un hombre importante tenía derecho a acostarse con la novia antes de la boda, de sus sirvientes o de los que estaban bajo su poder", ha señalado Carsen, quien ha defendido la necesidad de "revivir" esta realidad y llevarla al presente.

La producción sitúa la acción en un contexto contemporáneo para reflejar cómo los privilegiados pueden imponer su voluntad sobre quienes están por debajo de ellos. Para eso traslada la trama a un espacio en el que conviven lo público y lo privado, como el palacio del Elíseo, en París: un edificio del siglo XVIII que acoge la residencia del jefe de gobierno y los despachos de su gabinete y donde la complejidad de las relaciones personales y profesionales acercan el espectador de hoy al lado más oculto y profundo de la comedia mozartiana.

Sin embargo, Carsen ha subrayado que la obra no pierde su dimensión cómica, ya que en ella conviven "toda la alegría, la tristeza y la ansiedad del mundo".

En esa lucha contra los abusos, las mujeres adquieren un papel central. Olivieri considera que los personajes de Susana y la condesa son las verdaderas protagonistas de una historia en la que ambas demuestran ser más inteligentes que el conde. Por su parte, la soprano Sara Blanch, que interpreta a Susana, ha destacado la alianza entre los dos personajes femeninos: "En una situación difícil, en vez de ponerse una contra la otra, aquí muy inteligentemente ellas dos se unen".

"La unión de dos mujeres tiene mucha fuerza, de dos y cuantos más mejor", ha afirmado Blanch, que ha descrito a Susana como "el cerebro de la ópera", por su inteligencia, rapidez y capacidad para resolver las situaciones de peligro. La cantante ha recordado también que, pese a encontrarse en una posición de vulnerabilidad frente al conde, Susana consigue, junto a la condesa, darle la vuelta a la situación.

La soprano Olga Kuchynska, que interpreta a la condesa, ha explicado que su personaje atraviesa una transformación durante la ópera, si inicialmente aparece perdida por la traición de su marido, en el tercer acto decide tomar las riendas de su vida e intentar cambiar su relación.

Precisamente, la esperanza es uno de los conceptos que el director musical, Stefano Montanari, ha querido subrayar. "Es una obra de esperanza", ha señalado, en referencia especialmente al aria de la condesa y al perdón final, que considera uno de los momentos más importantes de la composición de Mozart. A su juicio, la sencillez con la que el compositor resuelve musicalmente ese instante refuerza su significado.

Por su parte, el barítono Luca Micheletti ha definido a Fígaro como un personaje "profundamente enigmático", que esconde rabia e impotencia detrás de su apariencia cómica.

SEIS REPRESENTACIONES DESDE LA REAPERTURA

El director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, ha recordado que 'Las bodas de Fígaro' pasó de ser una rareza en los escenarios españoles a convertirse en uno de los títulos más representados del coliseo madrileño. La ópera se estrenó en el Teatro Real en 1903, aunque la crítica de entonces llegó a calificarla de "ópera culta y aburrida" que solo debería representarse en los conservatorios.

Desde la reinauguración del Real hace 30 años, la obra se ha programado en seis ocasiones. "En enero de 1998, enero de 2003, julio de 2009, mayo de 2011, septiembre de 2014 y abril de 2022. Quizá me equivoque, pero a mí me parece que es la ópera que más se ha interpretado desde que se reinauguró el Teatro Real", ha apuntado Matabosch.