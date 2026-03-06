Un total de 250 jóvenes presentan sus producciones de ópera en la cuarta edición de LÓVA del Teatro Real - TEATRO REAL

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer, y la directora del Real Teatro de Retiro, Raquel Rivera, han inaugurado la cuarta edición de la Feria de Compañías LÓVA, que simula una feria profesional en la que 250 alumnos de 21 centros escolares presentan las producciones de las óperas que están creando.

Este viernes, varios espacios del Real Teatro del Retiro -Hall, Atrio, Vestíbulo, Sala Principal, Sala Pacífico- han acogido a los jóvenes, de entre 8 y 16 años, que acompañados de sus tutores han presentado sus compañías de ópera en stands y con material promocional realizados en sus colegios.

El proyecto LÓVA les permitirá participar en los talleres de escenario, iluminación, movimiento, utilería y comunicación ofrecidos por trabajadores del Real Teatro de Retiro, junto con técnicos y artistas invitados.

Hace casi 20 años, en 2007, el Real puso en marcha LÓVA -La Ópera, un Vehículo de Aprendizaje-, un proyecto de educación, integración y descentralización impulsado y dirigido por la pedagoga estadounidense Mary Ruth McGinn, a través del cual profesores de centros escolares de toda España convierten sus aulas, a lo largo de todo el curso, en pequeñas compañías que acaban produciendo sus óperas.

De hecho, cada estudiante que participa en LÓVA, entre los 5 y los 16 años, asume una responsabilidad, ya sea autor del texto, de la música, escenógrafo, iluminador, carpintero, figurinista, maquillador, director de escena o responsable de comunicación.