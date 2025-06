'La traviata' vuelve al Teatro Real sin las "restricciones" de 2020: "Siento que se me acaba el tiempo de mi juventud"

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real vuelve a acoger, entre el 24 de junio y el 23 de julio, 18 funciones de la opera 'La traviata' de Giuseppe Verdi, pero ya sin las "restricciones" con las que se estrenó en 2020 a causa de la pandemia de la Covid-19. Así, la soprano Nadine Sierra, que dará vida a la protagonista, ha asegurado que es una producción con la que las mujeres se van a poder sentir identificadas.

"Ahora tengo 37 años y es curioso cómo suceden las cosas en la vida con el tiempo. Hablamos del tiempo, siempre corre y corre. Ahora, siendo un poco más madura, como una mujer que no está casada, que no tiene hijos y está en un punto de la carrera, me encuentro con preguntas como ¿cuándo voy a empezar las cosas en mi vida personal? ¿Se me está acabando el tiempo como mujer para empezar esas cosas?", ha asegurado Sierra durante la presentación de la producción.

Así, aunque en el caso de Violetta, la protagonista, el tiempo que se acaba es el de su vida --durante toda la ópera el "presagio de muerte" está presente--, la soprano se ha mostrado emocionada porque comparte un sentimiento de que se le acaba "la juventud", algo que, a su juicio, los hombres no entienden igual.

"Siento que se me acaba el tiempo de mi juventud. Esta producción significa mucho para mí, no estoy muy segura de si los hombres entienden lo que eso significa, porque estoy hablando desde la perspectiva de una mujer. Pero actuar en esta producción pone de relieve muchas de esas cosas, los malentendidos entre sexos, los malentendidos entre lo que se valora mucho en la vida y lo que no es más que mierda. Y así, he interpretado a Violeta", ha añadido Sierra, explicando que se trata de su cuarta interpretación del personaje.

Bajo la dirección escénica de Willy Decker, 'La traviata' regresa al Real con la producción de la Ópera Nacional holandesa que "arrasó" en 2005 en el Festival de Salzburgo. Verdi, que sigue la estructura de la novela 'La dama de las camelias' de Alejandro Dumas Hijo, inicia su ópera con el tema de la agonía de Violetta.

En ese sentido, Decker ha explicado que este montaje "íntimo" y "personal" del compositor italiano sigue una estructura circular, la música que abre es la misma que cierra la ópera, y desde el inicio tiene "tintes de la muerte".

"Todos sabemos que va a morir e incluso ella lo sabe. Ella sabe que su tiempo se acaba y de esto va la pieza. Ella intenta olvidar este sentimiento de que sabe que se está muriendo, baila, bebe y se da a la noche de París. Pero de fondo siempre se escucha el 'tik tak' de un reloj que hace que no pueda olvidarse de esto. De hecho, en el escenario veremos el elemento con más peso: un reloj", ha descrito.

Este decorado ha sido diseñado por Wolfgang Gussmann -- una estructura semicircular donde transcurre la vida de Violetta Valéry--. En el Teatro Real la dirección musical será del húngaro Henrik Nánási y también de Francesc Prat --que dirigirá las funciones del 1 y 10 de julio--, al frente de tres distintos repartos de voces encabezados por las sopranos Sierra y Adela Zaharia ; los tenores Xabier Anduaga, Iván Ayón Rivas y Juan Diego Flórez --que darán vida a Alfredo-- y los barítonos Luca Salsi, Artur Rucinski y Gëzim Myshketa --actúan como Giorgio Germont--.

Desde la reinauguración del Teatro Real se han ofrecido 61 funciones de 'La traviata', 18 con Jesús López Cobos y Pier Luigi Pizzi (2003 y 2005); 16 con Renato Palumbo y David McVicar (2015); y 27 con Nicola Luisotti y Leo Castaldi (2020).

Tal y como ha explicado el director general del Real, Ignacio García-Belenguer, el estreno de esta ópera estaba previsto para clausurar la temporada 2019-2020 pero debido a las restricciones provocadas por la pandemia fue reemplazada por una versión escénica que se adaptaba a las a las estrictas medidas de seguridad sanitaria de entonces.