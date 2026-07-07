Valladolid convierte su Plaza Mayor este sábado en un gran escenario lírico con la Carroza del Teatro Real. - TEATRO REAL

VALLADOLID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El próximo sábado, día 11 de julio, a las 22.00 horas, la Carroza del Teatro Real volverá a Valladolid para ofrecer, en la Plaza Mayor, un inolvidable concierto lírico interpretado por cinco jóvenes artistas procedentes del proyecto Crescendo del Teatro Real.

Como en ediciones anteriores, el Ayuntamiento colocará cerca de 1.000 sillas, con acceso libre hasta completar aforo, en esta emblemática plaza de la ciudad que une a su belleza el orgullo de ser la plaza mayor más grande de España.

Valladolid fue la primera ciudad en recibir a la Carroza fuera de la Comunidad de Madrid, con un recital en la Plaza de Colón. En esta ocasión, el escenario itinerante del Teatro Real se presenta con un espacio remodelado que ha duplicado su capacidad--con casi 14 metros de largo por 8 metros de profundidad--cuenta con dos camerinos interiores y uno exterior para los artistas y ha incorporado un nuevo sistema de cierre y aislamiento, lo que permite potenciar la calidad de los espectáculos y su desarrollo.

La cita musical estará protagonizada por la soprano Patricia Rijnhout, la mezzosoprano Yasmín Forastiero, el tenor Iván Reséndiz y el barítono Alonso Gabarrús, que estarán acompañados por el pianista David Ruiz, para interpretar arias y dúos de ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Camille Saint-Saëns, Léo Delibes, Georges Bizet, Pietro Mascagni y Giacomo Puccini. El programa incluirá también un guiño a la zarzuela con un aria de El gato montés, de Manuel Penella.

Estos jóvenes cantantes han formado parte del programa Crescendo de la Fundación Amigos del Teatro Real, que promueve, estimula y apoya el desarrollo artístico y profesional de cantantes, pianistas y asistentes de dirección de escena y que está ahora en su sexta edición. Por los talleres, masterclass y cursos de Crescendo han pasado ya más de 100 jóvenes de 19 nacionalidades, muchos de los cuales actúan hoy en el Teatro Real y en otros importantes teatros españoles y extranjeros.

Creada en 2020, y galardonada con el Premio Europeo 'Art Explora' Academia de Bellas Artes 2022, la Carroza del Teatro Real emula su escenario--con sus proscenios, embocadura, telones y bastidores--y se ha construido transformando un camión tráiler como los que habitualmente se utilizan para el transporte y almacenaje de escenografía, atrezzo y vestuario de las óperas. Desde sus primeras actuaciones ha ofrecido más de 140 espectáculos en ciudades de toda España para más de 160.000 espectadores.

La Carroza es una de las iniciativas enmarcadas en el programa 'Teatro Real-Cerca de Ti', con el que se pretende acercar el arte lírico a un público que normalmente no puede acudir a las funciones del Teatro Real, uniendo el proyecto de descentralización al impulso de la carrera profesional de los jóvenes que participan en el programa Crescendo. Quizás sea esa sinergia el secreto del éxito de las actuaciones que llevan a todos los rincones de España las emociones y la capacidad transformadora de la música y de las artes escénicas.