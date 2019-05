El Víctor Ullate Ballet celebra su 30 aniversario en el Teatro Real y pide "más apoyo" en el Día de la Danza

Publicado 29/04/2019 18:05:29 CET

Este 4 de mayo se celebrará una gala en el coliseo madrileño

El Víctor Ullate Ballet celebra sus 30 años de trayectoria con una gala recopilatoria en el Teatro Real, este sábado 4 de mayo, en el que se presentarán los mejores bailarines de la compañía, por lo que su director ha aprovechado para pedir "más apoyo al sector", con motivo del Día de la Danza, que se celebra este lunes 29 de abril. "No todo es color rosa", ha expresado el bailarín y coreógrafo Víctor Ullate en rueda de prensa en Madrid.

"Todas las ayudas para el sector son pocas y aún hay gente con mucho talento y jóvenes coreógrafos que necesitan más apoyo, por eso espero que pronto pueda entrar en vigor la Ley de Mecenazgo, no todo es color rosa", ha indicado Ullate, quien ha agradecido el apoyo de la Comunidad de Madrid a la compañía. También ha pedido "nuevos cambios fiscales y planteamientos culturales para menguar la enfermedad de este frágil sector", ha dicho.

"Durante mucho tiempo, hemos sufrido una fuerte crisis y problemas económicos terribles, pero gracias a la Comunidad de Madrid y al trabajo que se hace en la escuela de la compañía hemos salido adelante, pero también espero que el próximo Gobierno siga apoyando la danza para no tener que estar pensando en cómo pagar los salarios", ha añadido el director del ballet, integrado por 21 bailarines.

En este sentido, Ullate ha expresado que el sector en España aún está por detrás de ballets internacionales como los de París o Moscú y que "hay que seguir trabajando para alcanzar ese nivel". "Me hace falta dejar de implorar un teatro porque quiero que la danza aquí sea una cosa inmersa en la ciudad, como el ballet de París o Moscú, que cuando vas a estas ciudades sabes que el ballet es algo que debes ver", ha agregado Ullate.

"En una reunión me preguntaron '¿qué me vas a pedir?' delante de muchas personas y me sentí súper mal porque yo no pido nada para mi, es para el ballet y para los bailarines", ha dicho el coreógrafo, que ha destacado la labor social que realiza la fundación. "Hemos ayudado a muchos chavales que no tienen la posibilidad de ser nadie y pueden serlo aquí, tener una carrera y llegar a bailar y ser felices, puesto que una de las cosas más importantes es que a estos niños les falta motivación e interés por algo, porque sus familias los han abandonado o porque su poder adquisitivo es muy bajo", ha añadido sobre la institución que beca a niños con aptitudes para la danza, pero que tienen escasos recursos económicos.

A su vez, el bailarín Joaquín de Luz ha coincido en que el sector "necesita más apoyo" y ha agregado que "en España hace falta una plataforma que dé cabida a hacer colaboraciones entre compañías". También ha pedido que "se revise la ley de mecenazgo". "La financiación privada da beneficios, hay que abrirse un poco a la mentalidad de otros países porque a las empresas no les cuesta nada ayudar, si tuvieran ventajas fiscales", ha subrayado.

Por su parte, la directora general de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid, María Pardo, ha indicado que, desde 1996, el gobierno autonómico ha apoyado a la fundación con una inversión de 26 millones de euros. "Sin importar los cambios políticos, el ballet de la fundación debe ser apoyado", ha apostillado.

Al respecto, Pardo ha indicado que la Comunidad de Madrid ha invertido en los últimos cuatro años 16 millones de euros en danza en diferentes convocatorias y "ha tratado de que la red de teatros se beneficie de la danza". "Nos hemos tomado muy en serio este sector que es muy sensible y delicado por su propia realidad y esperamos que al próximo que le corresponda pueda seguir así o sería una pena", ha agregado.

UNA GALA EN HOMENAJE A LA DANZA

Ullate ha señalado que la 'Gala 30', como ha denominado la organización al espectáculo que se presentará en el Teatro Real, "será una señal inequívoca de que la danza es muy necesaria para un colectivo numeroso, más grande de lo que se piensa".

En esta línea, el director adjunto de la compañía, Eduardo Lao, ha explicado que el encuentro contará con los mejores bailarines de la fundación. "Hemos seleccionado extractos de piezas que estarán sacadas de contexto, pero que serán capaces de, en pocos minutos, poner a todos en su sitio y plasmar el mensaje de la compañía, como un homenaje a la danza", ha dicho Lao.

Durante más de dos horas el público podrá ver un compendio de algunas de las coreografías de la compañía, como 'Burka', 'Wonderland', 'Carmen', 'Arrayán', 'Samsara' o 'Sola'. Algunas de estas tienen "un mensaje especial para la fundación, como 'Wonderland' que es un homenaje a las personas con discapacidad", ha señalado Ullate.

En la cita participarán los bailarines Filipa de Castro, Fernando Carratalá, Itziar Mendizabal, Katherine Currier, Laura Rosillo, Lucía Lacarra, Keiko Oishi, Marlén Fuerte, Martina Guiffrida, Polina Semionova, Carlos Pinillos, Cristian Oliveri, Dorian Acosta, Iván Zaitsev, Joaquín de Luz, Josué Ullate y Nahemiah Kish; además de la Orquesta Sinfónica Verum, la mezzosoprano Cristina Faus y el pianista Domenico Codispoti, bajo la dirección de Manuel Coves.