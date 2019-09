Abrines: "Llevo fuera medio año y sé que los primeros meses se me van a hacer complicados"

Publicado 18/09/2019 15:24:07 CET

El alero del Barça Álex Abrines ha recordado que lleva "fuera de la competición medio año" y que sabe que "los primeros meses" de la nueva temporada se le "van a hacer complicados", aunque ha prometido "trabajo cada día" para recuperar su "mejor versión" cuanto antes en su segunda etapa en el club azulgrana.

"Ojalá vaya todo bien. Sé que no va a ser fácil, hay que trabajar mucho. Llevo fuera de la competición medio año y sé que los primeros meses se me van a hacer complicados, pero trabajo cada día para recuperar mi mejor versión", dijo Abrines en Madrid durante un acto de DAZN.

El balear explicó que "una de las razones" por las que decidió volver al Barça fue "las noches inolvidables de Euroliga en el Palau". "La afición te levantaba en los momentos difíciles. Es una de las cosas que más he echado de menos estos años", reconoció sobre su anterior etapa antes de jugar en la NBA.

En cuanto a otros de los fichajes veraniegos de su equipo, Nikola Mirotic, le definió como "un 'jugadorazo'" y destacó que "ya ha demostrado en pretemporada que se está acostumbrando al baloncesto europeo". "Es la estrella de nuestro equipo y le ha dado un salto de calidad a la Euroliga. Muchos jugadores están emigrando porque no encuentran una gran oportunidad en Estados Unidos y deciden venirse aquí para probar el baloncesto europeo", analizó.

Abrines también subrayó que afrontan "una de las Euroligas más abiertas" de los últimos tiempos. "Es muy difícil hacer un pronóstico sobre los equipos que van a estar en la 'Final Four'. Cualquiera puede ganarle a cualquiera, pero si tengo que 'mojarme' por un favorito me quedo con el Fenerbahce porque tiene un entrenador con mucha experiencia y en los últimos años siempre ha estado en la 'Final Four'", advirtió.

Además, el alero se mostró favorable a la ampliación de equipos en la máxima competición europea. "Si meter cuatro partidos más significa cuatro entrenamientos menos, yo creo que firmamos todos. Es bonito darle la oportunidad a más clubes de que estén en la Euroliga. Cada uno tiene que conocer su cuerpo y cómo prepararlo para esta carga de entrenamientos, partidos y viajes. Hay que tirar para adelante", resumió.