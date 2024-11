ACB y Johan Cruyff Institute dan un nuevo paso en la formación académica para jugadores

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB) y el Johan Cruyff Institute han apostado por segundo año consecutivo por el programa de formación para los jugadores, tras el "éxito y la positiva experiencia" de la primera temporada y pensado para ayudarles una vez que hayan concluido su carrera deportiva, según informó la propia ACB.

"La segunda edición del programa incluye contenidos específicos en 'management', diseñados para abordar tanto el ámbito deportivo como el empresarial, poniendo un especial énfasis en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos al entorno profesional de los jugadores", informó la ACB en un comunicado.

La misma nota de prensa indicó sobre esta iniciativa que "promueve el desarrollo de competencias fundamentales para planificar el futuro profesional, ofreciendo una hoja de ruta clara que permite a los participantes afrontar con mayor preparación y confianza la transición hacia una nueva etapa en su carrera".

Sergi García, Pere Tomàs, Erik Quintela, Santi Yusta, Jaime Fernández Bernabé, Álex Reyes, Ante Tomic, Kassius Robertson y Beqa Burjanadze son los primeros alumnos de la segunda edición de un programa que, acorde al comunicado de la ACB, "se adapta a la exigencia y la carga de competición de los jugadores".

Consiste en una primera parte 'online', con un tiempo de dedicación de 3 horas semanales (30' al día) y una fase presencial concentrada en dos días y una mentoría personal. La ACB tutoriza todo el proceso, con un seguimiento continuo y sesiones y jornadas en la propia sede de la Asociación, para conocer el modelo de gestión de la liga.

Antonio Martín elogió el "buen funcionamiento" y la "participación" de los alumnos, a su juicio "muy implicados y activos desde el primer momento". "Es muy importante contribuir a que los jugadores puedan seguir formándose profesionalmente mientras siguen compitiendo y así ayudarles a preparar su futuro cuando dejen las pistas", añadió el presidente de la ACB.

Por su parte, Vítor Benite, uno de los jugadores que participaron de la primera edición, destacó la importancia del programa para la vida luego de la carrera deportiva. "Me ha gustado muchísimo y lo he disfrutado. Me ha preparado, he aprendido y ha creado la base para lo que viene, pues es como un pilar para que tú puedas seguir un plan hacia el futuro, a la carrera que elijas. Nuestra vida como deportista es corta y cuanto más conocimiento tengamos, mejor", afirmó.

Kendrick Perry subrayó, en un reportaje en el que varios jugadores detallaban su experiencia, el enfoque empresarial de los contenidos: "Creo que el curso y los ponentes invitados fueron muy útiles y dieron mucha información sobre la vida después del baloncesto. En mi caso, siendo emprendedor, mis aspectos favoritos de la clase fueron aquellos que coincidían con eso: marketing, innovación y patrocinio".

El director académico del Johan Cruyff Institute, Víctor Jordán, manifestó que la primera edición del programa fue "una satisfacción total para los docentes". "En muchas ocasiones sorprendió la mirada reflexiva de los estudiantes sobre temas que van más allá de la práctica deportiva", aseveró al respecto.

"Más allá de lo favorable que les pareció el programa, reflejado tanto en conversaciones como en encuestas de satisfacción, notamos una alta participación de los estudiantes, capacidad para trabajar de manera eficiente y equilibrar sus estudios con la práctica profesional. Este equilibrio les ha permitido asistir a todas las sesiones programadas y presentar los trabajos asignados con un alto nivel de calidad, lo que demuestra el compromiso y el valor que encuentran en el programa", concluyó Jordán.