La acb se une a CSD e Igualdad en la campaña 'El deporte contra la violencia machista'

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La acb y todos los equipos de la Liga Endesa se unirán este fin de semana a la campaña 'El deporte contra la violencia machista', impulsada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Secretaría de Estado de Igualdad con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el próximo 25 de noviembre.

Así, en todos los partidos de la jornada 8 de la Liga Endesa los dos equipos y los árbitros mostrarán una pancarta con el lema 'El deporte contra la violencia machista', sumándose a otras ligas y federaciones que participarán de forma coordinada en esta acción.

La acb explicó que todos los encuentros del fin de semana incorporarán mensajes de sensibilización dirigidos a las aficiones y que los clubes difundirán la campaña también a través de sus canales de comunicación, reforzando el alcance de la iniciativa en vísperas del 25N.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres presentaron este pasado lunes la campaña en Madrid, en un acto celebrado en el Movistar Academy Magariños, donde detallaron que la movilización del sector deportivo español se llevaría a cabo los días 22 y 23 de noviembre.

Durante la presentación, el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, subrayó que federaciones, ligas, clubes, asociaciones y deportistas están llamados a unirse "para decir alto y claro que no hay lugar para la violencia contra las mujeres". "El deporte es un espacio de igualdad, respeto y convivencia, y hoy damos un paso más para que también sea un espacio libre de violencia machista", afirmó.