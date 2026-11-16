Aday Mara brilla en la victoria de los Thunder en una noche con pleno para los españoles

Archivo - El pívot español Aday Mara en un partido con la selección española - FEB - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pívot español Aday Mara firmó su tercer doble-doble de la temporada, con 16 puntos y 13 rebotes, en la victoria de los Oklahoma City Thunder ante los Sacramento Kings (103-125), en una jornada en la que los Boston Celtics de Hugo González y los Angeles Clippers de Baba Miller también lograron sendos triunfos frente a los Dallas Mavericks (131-94) y Charlotte Hornets (113-105), respectivamente.

Aday Mara, pese a partir desde el banquillo, volvió a brillar en el regreso de Oklahoma a la senda de las victorias en su visita a Sacramento. El aragonés firmó su tercer doble-doble en su primera temporada en la NBA, con 16 puntos, todos en tiro de dos, y 13 rebotes, además de repartir tres asistencias, en 25 minutos. Un triunfo que sitúa a los Thunder, séptimos clasificados con un récord de 9-5.

Por su parte, Hugo González disputó 17 minutos en la victoria de los Celtics a los Mavericks, en los que aportó nueve puntos, con una mejoría en su tiro de tres con dos triples anotados, cinco rebotes, cuatro de ellos ofensivos, una asistencia, además de un robo de balón.

Los Celtis siguen intratables en la Conferencia Este al sumar su sexta victoria consecutiva y registrar el mejor primer cuarto de su historia, cuando los locales se marcharon con una ventaja de 42-9. Jayson Tatum volvió a ser el líder de los de Boston al anotar 32 puntos en los 30 minutos que estuvo en pista, mientras que en los Dallas Mavericks, sin Santiago Aldama ni Sergio de Larrea lesionados, el más destacado fue el francés Zaccharie Risacher.

Los Angeles Clipper completaron el pleno de triunfos de los españoles en la jornada tras vencer a los Charlotte Hornets (113-105). Sin embargo, Baba Miller no tuvo tanto protagonismo, disputando cuatro minutos, en los que anotó dos puntos. Así, los Clippers encadenan su segunda victoria seguida, aunque siguen lejos de la frontera de los puestos de clasificación a los 'playoffs', que se sitúa a 3 victorias.