Aday Mara busca coronarse en la NCAA con los Michigan Wolverines y bajo la mirada del seleccionador

Aday Mara, en un partido con los Michigan Wolverines. - Europa Press/Contacto/Nicholas Muller

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador zaragozano Aday Mara buscará este martes (02.50 horas) con los Michigan Wolverines ganar el título del campeonato universitario de baloncesto de Estados Unidos (NCAA), lo que le convertiría en el primer español en conseguirlo, y todo ello bajo la mirada del seleccionador nacional absoluto, Chus Mateo.

En el Lucas Oil Stadium de Indianápolis (Indiana), sede de la Final Four tras la Locura de Marzo ('March Madness'), Mara tratará de repetir su actuación estelar de las semifinales. El pívot maño, de 20 años y 2,21 metros, metió 26 puntos en 29 minutos contra los Arizona Wildcats, añadiendo a su tarjeta nueve rebotes, tres asistencias y dos tapones.

Ahora él y sus compañeros tendrán enfrente a los UConn Huskies, que disputarán su tercera final en los últimos cuatro años tras haber ganado a los Illinois Fighting Illini en la otra 'semi'. Y atento a todo estará Chus Mateo, teniendo en mente a Mara de cara a futuras convocatorias.

No en vano, Mara es el faro de los Wolverines en el poste bajo y fue elegido Mejor Jugador Defensivo del Año en su conferencia, la Big Ten, habiendo batido récord de tapones en una temporada con su universidad, superando los 100. Estadísticas que facilitan su posible salto a la NBA.

Sin haberse declarado aún elegible para el próximo Draft, pues no es el año que le corresponde por edad, este pívot nacido el 7 de abril de 2005 en la capital de Aragón y con bagaje en la Liga Endesa gracias al Casademont Zaragoza, apunta hacia una primera ronda que sería fabulosa.

Junto a él, están el base malagueño Mario Saint-Supéry, el ala-pívot también malagueño Álvaro Folgueiras, el alero mallorquín Baba Miller, el base granollerense Conrad Martínez y el pívot barcelonés Ian Platteeuw en el punto de mira de Mateo y de la Federación Española de Baloncesto (FEB).