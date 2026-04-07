Aday Mara hace historia con el título de la NCAA con Michigan

Aday Mara pone un tapón durante un partido con la Universidad de Michigan - Europa Press/Contacto/Nicholas Muller

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pívot aragonés Aday Mara hizo historia este lunes para el baloncesto nacional al convertirse en el primer jugador español en proclamarse campeón de la NCAA, la liga universitaria estadounidense de baloncesto, gracias a la victoria de Michigan ante Connecticut por 69-63, y con el zaragozano, menos impactante que en las semifinales, formando parte del 'Mejor Quinteto' de la 'Final a Cuatro'.

Los 'Wolverines' se coronaron por segunda vez en su historia campeones universitarios estadounidenses, poniendo fin a una sequía de casi cuatro décadas ya que no ganaban el título desde 1989 y habían disputado desde entonces únicamente tres finales, la última en 2018.

Michigan lo logró tras un disputado encuentro con unos 'Huskies', teóricamente favoritos y que buscaban su tercer trofeo en tres años y el séptimo en su palmarés. No fue una final excesivamente brillante, con ambas universidades con flojos porcentajes de tiro que no llegaron al 40 por ciento, sobre todo desde la línea de tres con un 2/15 para los campeones y un 9/33 para su rival.

UConn consiguió detener el baloncesto ofensivo de los de Dusty May, pero estos replicaron también a nivel defensivo, con un Aday Mara que provocó muchos problemas una vez más a los jugadores rivales cada vez que entraron en la zona o sus cercanías con sus intimidantes 2,21 metros de estatura.

El joven pívot español, en la víspera de su 21 cumpleaños, criado en la cantera del Casademont Zaragoza y que no había tenido excesiva suerte ni protagonismo en su paso por UCLA, no fue, en cambio, tan exuberante a nivel ofensivo como en la semifinales ante Arizona Wildcats, donde se fue hasta los 26 puntos y, bien vigilado también por UConn, aportó esta vez únicamente ocho, seis en la primera parte y con 4/7 en el lanzamiento, además de cuatro rebotes, una asistencia, un robo y un tapón.

Un buen final de primer tiempo permitió a los 'Wolverines' marcharse arriba 33-29 y coger fuerza para el segundo donde fueron poco a poco superando a los 'Huskies' que, tras un triple de Elliot Cadeau, el mejor de los suyos con 19 puntos y el primero del encuentro para su equipo tras once fallos, les puso once arriba (48-37) con 13 minutos por jugarse.

Sin embargo, UConn se acercó de nuevo 50-45, pero un espectacular 'alley-oop' de Mara a pase de Roddy Gayle Jr volvió a dar energía a Michigan para abrir otro hueco en el marcador del Lucas Oil Stadium de Indianápolis y un triple de Trey McKenney a poco menos de dos minutos sentenció el título para los 'Wolverines', aunque Alex Karaban falló un triple que habría puesto a los 'Huskies' a un punto a falta de 17 segundos.