Adebayo firma 83 puntos, la segunda mayor anotación en un partido en la historia de la NBA

Archivo - El ala-pívot estadounidense Bam Adebayo, en un partido con los Miami Heat en la NBA. - Europa Press/Contacto/Melissa Tamez - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pívot estadounidense Bam Adebayo logró este martes la segunda mayor anotación en un partido en la historia de la NBA gracias a sus 83 puntos en el triunfo por 150-129 de los Miami Heat ante los Washington Wizards, superando al icónico Kobe Bryant.

Adebayo entra en la historia de la NBA al firmar una anotación superlativa, de 83 puntos, superando los 81 de Kobe Bryant hace 20 años y solo por detrás de los 100 de Wilt Chamberlain en 1962. El pívot estuvo a otro nivel en un partido en el que al descanso ya presumía de 43 puntos en su casillero.

El jugador, de 28 años, logró alcanzar los 83 gracias a un 20/43 en tiros de campo --7/22 en triples--, con un sobresaliente 36/43 en tiros libres --recibió mínimo 20 faltas--, convirtiéndose en el jugador que más tiros libres ha anotado en un partido de la NBA.

"Me pregunto qué diría (Bryant)... Porque siempre quise hablar con él... Probablemente, me diría que lo volviera a hacer. Fue un momento surrealista superar a alguien a quien idolatrabas de niño", expresó Adebayo tras su hazaña.